Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 aprile: Liam bacia Steffy e…

Nella puntata di oggi, venerdì 23 aprile, di Beautiful Steffy si sente molto combattuta fra il provare a riconquistare Liam e raccontare a lui e a Hope quello che è accaduto davvero in occasione del bacio che si sono scambiati. Quando in un momento di vita in famiglia, lo Spencer dice alla ragazza che si sente felice e fortunato di essere lì con lei e la piccola Kelly, Steffy si convince che queste parole siano dettate solo dall’affetto. Decide così di raccontare tutto ma un evento inaspettato le farà cambiare idea. Il mattino dopo, infatti, Liam la bacia con passione, dimostrando di essere attratto da lei e di provare dei sentimenti profondi. A questo punto la Forrester decide di non rivelare nulla. Intanto Waytt prova ancora una volta a lasciare Sally anche se a chiesto a Flo di prendere con calma la loro relazione per non far soffrire la Spectra. Quando inconra quella che sta per diventare la sua ex fidanzata, però, lo Spencer si rende conto che la ragazza è turbata e gli nasconde qualcosa.

Nelle ultime puntate di Beautiful, commossa dalle parole di Hope che racconta tutta la sua sofferenza e dagli insulti che poco prima le ha rivolto Brooke, Steffy vorrebbe raccontare alla sorellastra tutta la verità sulle motivazioni che sono alla base del bacio. Tuttavia interviene Thomas che prova in tutti i modi a convincere Steffy a non rivelare niente e fra i due fratelli c’è uno scambio di battute che la Logan non comprende. In particolare lo stilista insiste sul fatto che sia inutile parlare dei motivi che hanno portato alla rottura fra Hope e Liam e che, anche se lo Spencer vive a casa sua nella stanza degli ospiti, è comunque vero che lui, Steffy e Kelly stanno costruendo dei ricordi di famiglia, della loro nuova famiglia. Poi ribadisce l’importanza di mettere al centro di tutti i bisogni dei loro bambini: solo mettendo i piccoli prima di ogni altra cosa, sarà possibile ricostruire una nuova vita per tutti. E magari, poi, il futuro rivelerà grandi sorprese. Più tardi, mentre sono in ufficio a disegnare, Hope si scopre a guardare Thomas e lo stilista pensa che quello sia il primo segnale del fatto che la Logan inizia a guardarlo in modo diverso.

Brooke esorta Liam a fare di tutto per riprendersi Hope. La donna è preoccupata per il fatto che Thomas in qualche modo la stia ancora manipolando e che, dopo aver fatto di tutto per distruggere il suo matrimonio, ora stia inventando nuovi e fantasiosi metodi per stare con sua figlia. Anche Liam è dello stesso parere ma non può negare che il bacio che si è scambiato con Steffy non è stato invogliato in alcun modo da Thomas ma è solo un suo errore. Tuttavia racconta a Brooke che, per quanto ami moltissimo Hope e senta sia la sua mancanza che quella di beth, non può negare che con Steffy stia bene, che sia felice di trascorrere il tempo con lei e Kelly e non vuole sentirsi in colpa per quello che prova. Nonostante ciò, promette che riuscirà a proteggere sempre Hope, sia che stiano insieme e sia che le loro strade si dividano da quel momento in poi. Più tardi Laim è a casa di Steffy con lei e la bambina e insieme girano dei video per creare un album di ricordi per la loro famiglia. Lo Spencer ne approfitta per dire alla Forrester che è molto felice di trascorrere del tempo con loro due e poi racconta alla piccola di che bambina fortunata sia ad avere una madre così affettuosa e bellissima. Steffy si sente ancora più in colpa per queste parole e riflette su quello che si nasconde dietro a questa affermazione.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 20 aprile: Quinn e Thomas alleati?

