Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 dicembre: Katie vuole conoscere il donatore

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 23 dicembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 23 dicembre, di Beautiful Katie chiede ai medici di poter conoscere il donatore che le ha salvato la vita. Il chirurgo le spiega che solo con il consenso del donatore si può svelare l’identità e promette di parlargliene. Flo, anche con l’incoraggiamento di Shauna, decide di rivelare a tutti la sua identità e l’intera famiglia Logan ne è davvero sconvolta. Diversa, però, la reazione di ogni membro della famiglia. Da un lato Katie pensa che questo gesto non servirà a perdonare la ragazza per le sue colpe ma sicuramente si ammorbidisce moltissimo nei confronti della nipote. Brooke e Hope, invece, non sono intenzionate a riaccettare la ragazza in seno alla famiglia. Flo spiega di non volere nulla in cambio del gesto che ha compiuto ma non tutti sembrano crederle. Quando Waytt viene a sapere del gesto della sua ex fidanzata resta invece davvero colpito dal sacrificio che la ragazza ha compiuto per salvare la vita della sua matrigna.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Tutto è pronto per il trapianto di rene. Dopo aver salutato Bill e Will, Katie entra in sala operatoria e inizia la lunga attesa per vederla rientrare in camera. In ospedale ci sono Bill, Brooke che è stata raggiunta da Ridge che non ha esitato a correre per stare vicino alla moglie, Hope e Liam. Dopo poco arriva anche Justine che non vuole lasciare l’amico solo. Bill è talmente preoccupato che non è neanche impensierito dalla presenza del suo eterno rivale Forrester ma anzi lo ringrazia per essere venuto a dare il suo supporto morale. L’attesa è comunque lunga ma a spezzare l’ansia arriva un’infermiera che viene a rassicurare tutti i presenti sul fatto che l’operazione sta procedendo nel modo migliore. Brooke e Ridge, mentre aspettano che Katie esca dall’ospedale, hanno l’occasione di parlare con serenità. La Logan dice al marito di comprendere bene perché abbia deciso di trascorrere del tempo con Steffy e Thomas e che apprezza molto che lui lo voglia attuare perché è questo quello che i genitori devono fare, stare sempre vicini ai figli per farli vivere serenamente. Proprio per questo è importante che Douglas venga cresciuto in un ambiente sereno come quello che Liam e Hope sarebbero in grado di garantirgli e per questo motivo spinge nuovamente il marito a convincere Thomas a lasciare a loro la custodia del bambino.

Shauna è in attesa in un’altra area dell’ospedale per conoscere l’esito dell’espianto del rene che farà di Flo la donatrice di Katie. La donna è preoccupata, in primis per le condizioni di salute della figlia ma anche perché spera moltissimo che il gesto che ha fatto possa davvero essere ben percepito da Brooke e dalle altre della famiglia, così da spingerle a perdonare Flo. Quando il medico esce dalla sala operatoria nella quale si trova Florence, raggiunge la madre per darle informazioni e per complimentarsi ancora una volta per il coraggio e l’altruismo mostrato da Florence. Poi le chiede maggiori spiegazioni sulla situazione della ragazza perché ha trovato davvero singolare che la ragazza abbia deciso di non dire nulla al resto della famiglia. Così Shauna si trova a raccontare i rapporti fra Flo e le sue zie, evitando ovviamente di dire anche quali siano i motivi per cui le donne non vogliono più vedere Flo. L’espantio del rene, comunque, è portato a termine e così Flo viene riportata in camera anche se è ancora sotto sedativo: Shauna corre subito al suo capezzale mentre inizia la parte più difficile del trapianto, quella che riguarda Katie.



