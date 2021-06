Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 giugno: Shauna lascerà Los Angeles?

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 22 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 23 giugno, della soap opera “Beautiful” Shauna non sa cosa è successo casa Forrester ed è decisa a lasciare Los Angeles. Va a trovare sua figlia Flo per salutarla prima della sua partenza per Las Vegas. Per la ragazza la partenza della madre rappresenta l’ennesimo abbandono. Ma nonostante il dispiacere, la ragazza accetta la decisone della madre. Intanto tutta la famiglia Forrester assiste all’umiliazione di Brooke, orchestrata da Quinn.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 giugno: Ridge corre da Shauna

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” dopo che le immagini del bacio scorrono sotto gli occhi di tutti gli invitati, Brooke e Bill cercano di spiegare la situazione. Quinn ammette di essere stata lei a caricare il video nella cornice digitale solamente per portare la verità sotto gli occhi di tutti, dato che Brooke e Bill non hanno rivelato la verità ai rispettivi partner. Quinn si preoccuperà di sottolineare che Shauna non era d’accordo nel rivelare l’esistenza di questo video perché non voleva far soffrire nessuno, e per tale motivo addirittura ha deciso di lasciare Los Angeles per tornare a Las Vegas. Ridge dà un pugno a Bill, che viene difeso da Bill. Quin consiglia a Ridge di lasciarla andare ma di correre da Shauna che è in partenza. Katie decide di allontanarsi sia dal marito che da Brooke che non riesce a perdonare nonostante l’insistenza della sorella Donna. Ridge decide quindi di correre da Shauna. Quinn finalmente si sente soddisfatta, ma davanti a Eric, deluso per come la moglie abbia tramato alle spalle della coppia, finge di essersi pentita del gesto.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 21 giugno: Quinn smaschera Brooke e BillBEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 20 e 19 giugno: resa dei conti tra Brooke e Quinn

© RIPRODUZIONE RISERVATA