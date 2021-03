Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Thomas si confida con…Shauna!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 23 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 23 marzo, di Beautiful, Thomas decide di raccontare a Shauna la verità sul suo reale interesse per Hope e Zoe, visto che è certo che la donna manterrà il segreto perché altrimenti perderebbe l’opportunità di stare con Ridge che ritornerebbe subito fra le braccia di Brooke. La Logan, intanto, incontra Bill il quale le manifesta la sua totale sfiducia nei confronti del figliastro e delle sue reali intenzioni nei confronti di Hope. Steffy e Liam, non riuscendo più ad aspettare per avere maggiori informazioni sul comportamento di Thomas, vengono in un certo senso rassicurati da Zoe la quale è convinta che lo stilista della Forrester sia realmente interessato a lei. L’unico che continua ad essere sospettoso è proprio Liam che invece ritiene che il ragazzo stia solo mettendo in scena l’ennesima farsa per coprire i suoi piani di riconquistare Hope. Anche Sally ha dei problemi, soprattutto in ambito lavorativo, visto che la sua collezione non soddisfa i desideri di Steffy ma non riesce a comprendere che cosa voglia la Forrester.

Nelle ultime puntate di Beautiful, dopo il Natale trascorso serenamente, Thomas convince Hope ad andare a lavoro anche in un giorno di festa visto che la sfida di moda si avvicina e i modelli non sono ancora pronti. Quando la Logan arriva in ufficio, però, lo stilista dice di avere una sorpresa per lei e fa entrare Zoe che indossa uno dei capi che lo stesso Thomas ha disegnato per Hope For The Future. Il modello è davvero molto bello e la Logan non ritiene sia necessario apportare alcuna modifica, ma sembra molto infastidita dall’atteggiamento estremamente intimo che i due ragazzi hanno anche davanti a lei. Quando la modella esce per andare a cambiarsi, Thomas le dice che possono riprendere a lavorare sui disegni ma Hope gli chiede se non preferisce forse trascorrere la giornata con Zoe visto che sembrano così uniti. Poi la Logan interroga il suo stilista sul’ufficialità o meno della sua relazione con la Buckingham, rendendolo molto felice perché ormai è sicuro di essere vicino a riconquistare la sua amata.

Ridge prova a convincere Brooke del fatto che ormai suo figlio sta davvero guarendo ed è finalmente interessato ad un’altra donna che non sia Hope. Per questo motivo, il ragazzo merita una seconda opportunità e anche il loro matrimonio potrà beneficiare del perdono che la donna deve riuscire a concedere a Thomas. Brooke, però, non riesce proprio a fidarsi del ragazzo, perché ritiene che sia tutta una messinscena per convincere tutti, il padre compreso, a dargli una seconda opportunità. Nulla, però, lascia intendere che il ragazzo stia davvero meglio visto che non si sta neanche facendo curare da uno specialista. Per questo motivo Brooke ammette con il marito di sentire molto la sua mancanza e di volerlo di nuovo nella sua vita ma al tempo stesso non riesce a concedere il suo perdono. Anche Liam non si fida dello stilista e ne parla con Steffy, la quale invece sembra essersi ammorbidita nei confronti del fratello. La ragazza pensa che la relazione con Zoe sia reale e che questo sia un chiaro segno di guarigione ma lo Spencer teme che il coinvolgimento emotivo e sentimentale della Buckingham la renda cieca sulle reali intenzioni del nuovo fidanzato. Steffy gli dice che neanche lui è obiettivo nei suoi giudizi perché sa che, da quando il fratello ha firmato i documenti per l’affido congiunto di Douglas, ha trovato il modo di far parte per sempre della vita di Hope e Liam e lo Spencer non sopporta questa continua intromissione dello stilista nella sua famiglia.

