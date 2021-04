Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 24 aprile: Steffy vuole confessare ma..

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 24 aprile

Nella puntata di oggi, sabato 24 aprile, di Beautiful Waytt si sente molto in colpa nei confronti di Sally e cerca di spiegarle che non è colpa sua se lui ha per l’ennesima volta scelto Flo. Il rapporto che c’è con la Fulton è storico e non è facile riuscire a dimenticare il primo amore. Se non ci fosse stato il suo ritorno, però, sicuramente Waytt avrebbe scelto la Spectra, che resta una donna fantastica. Sally ha un’espressione di dolore dipinta sul volto e lo Spencer pensa che sia legata alla rottura fra loro ma non si rende conto che, invece, è dovuta a ben altro motivo. La giovane è in attesa di avere i risultati dei suoi esami medici e teme che possa avere qualcosa di brutto. Intanto Quinn e Shauna festeggiano la ritrovata armonia fra i due figli e iniziano a fantasticare su quello che succederà nelle loro vite e per la loro amicizia se Flo e Waytt dovessero decidere di far evolvere il loro rapporto e arrivare addirittura al matrimonio.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas sorprende Hope dicendole che non ha mai smesso di amarla. Il Forrester si dice molto dispiaciuto per quanto la ragazza sta passando, dopo la rottura con Liam, e le spiega che gli piacerebbe molto essere al suo fianco per aiutare a superare questo momento difficile. Ma dopo un attento esame della situazione ha capito che non è la cosa giusta per lui: lo stilista ama molto la Logan e resta l’unica donna che lui abbia mai desiderato fino alla follia. Tuttavia sta cercando di cambiare vita e di comprendere che non sempre tutto quello che si desidera si riesce ad ottenere veramente. È quindi meglio che lui faccia un passo indietro e si concentri sulla sua storia con Zoe. Hope sembra sorpresa da questa dichiarazione e gli chiede se il suo rapporto con la Buckingham sia solo frutto di una finzione ma lo stilista nega, aggiungendo che le cose con la modella potrebbero diventare molto serie: la ragazza gli piace molto e, visto che Hope non ricambia i suoi sentimento, Zoe è sicuramente la persona migliora con la quale ricostruirsi una vita. Proprio in quel momento entra la ragazza in ufficio e chiede a Thomas se è pronto per la loro serata. Il Forrester chiede quindi a Hope di occuparsi del piccolo Douglas, così da lasciargli la serata libera. Va quindi via lanciando un lungo sguardo a Hope che resta senza parole per tutta la situazione.

Momento di confidenze tra Liam e Steffy a Beautiful

Liam e Steffy mettono a letto Kelly dopo una lunga giornata insieme. Poi arriva il momento delle confidenze: la Forrester spiega all’ex marito che è felice di tutto il tempo che stanno passando insieme ma allo stesso tempo si sente in colpa per il bacio che gli ha dato e per la rottura che ha involontariamente causato con Hope. Tuttavia proprio quel bacio le ha fatto capire che si sente molto sola e che è arrivato il momento di avere qualcuno al suo fianco. A quel punto, Fiam fa un gesto inaspettato e la bacia con passione. Katie chiama Sally per sapere se ha avuto notizie dal medico ma non ha saputo ancora nulla. Mentre le due parlano a telefono, Sally viene raggiunta da Waytt ed è quindi costretta a chiudere la conversazione, dopo comunque aver pregato la Logan di mantenere il riserbo sul loro incontro. Lo Spencer è andato alla Forrester per parlare con l’ex fidanzata e assicurarsi delle sue condizioni di salute. Non vuole, infatti, che la giovane soffra per causa sua anche se non vuole rinunciare all’amore di Flo. Intanto Shauna va a trovare Quinn a casa sua per la prima volta da quando ha cambiato casa. Le due commentano il ritorno di fiamma fra i loro figli.

