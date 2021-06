Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 24 giugno: Ridge lascia Brooke

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 24 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 24 giugno, della soap opera “Beautiful” Quinn non è affatto pentita di quello che ha fatto: in tutti questi anni di matrimonio ha sempre dovuto avere a che fare con l’adorazione che suo marito Eric ha per Brooke e ha così voluto dimostrare che la Logan non è poi così perfetta. Davanti a Eric, deluso dal comportamento della moglie, Quinn dice di sentirsi dispiaciuta per ciò che ha fatto, ma continua a sottolineare che il suo gesto è servito per mettere in guardia Ridge e Katie dai rispettivi partner. In tutti questi anni di matrimonio Quinn ha sempre dovuto avere a che fare con un peso, l’adorazione che suo marito Eric ha sempre avuto per Brooke, e per riuscire a scalzarla ha dovuto giocare sporco rivelando pubblicamente il video.

Davanti a Eric, deluso dal comportamento della moglie per aver tramato alle spalle della coppia, Quinn dirà di sentirsi dispiaciuta per ciò che ha fatto, e addirittura dirà di voler domandare scusa alla sua eterna rivale, ma continuerà a sottolineare che il suo gesto è servito per mettere in guardia Ridge e Katie dai rispettivi partner. Brooke chiede a Ridge di perdonarla, ma l’uomo le dice chiaramente che questa volta tra loro è finita per sempre, e corre da Shauna.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 giugno: Shauna lascerà Los Angeles?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Ridge furioso per le immagini viste, sferra un pugno a Bill. Spencer lascia la stanza seguito da Brooke: Quinn suggerisce a Ridge di lasciarla stare e di andare da Shauna che sta per tornare definitivamente a Las Vegas.Katie inorridita e ferita da ciò che ha visto, decide di prendersi una pausa di riflessione così da allontanarsi sia da suo marito Bill che da Brooke, che non può perdonare nonostante tutte le insistenze di Donna. Nel frattempo, Shauna non sa che cosa sta succedendo a casa Forrester, e decide di andare a trovare la figlia Flo per salutarla prima della sua partenza. La giovane cerca di convincere la madre a rimanere a Los Angeles, ma Shauna le spiega che rientrare a Las Vegas è la cosa migliore per tutti, sopratutto per Ridge.

