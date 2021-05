Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 24 maggio: Hope litiga con Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 24 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 24 maggio, della soap opera Beautiful Thomas e Zoe danno la notizia delle loro nozze al piccolo Douglas, che reagisce molto male. Hope si arrabbia molto con Thomas perché non sta dando al bambino il tempo necessario per abituarsi all’idea della nuova famiglia. Più tardi lo stilista mostra alla sua futura moglie gli schizzi di due abiti da sposa: uno è quello che ha disegnato per lei per il giorno delle nozze, l’altro è il modello che chiuderà in bellezza la sfilata di Hope For The Future. Liam, intanto, pur felice di trascorrere più tempo con Steffy e Kelly, soffre per la separazione da Hope e Beth e la Forrester se ne rende conto, provando grandi sensi di colpa per averlo baciato. Tuttavia, Liam la invita a non crucciarsi per lo slancio che lei ha avuto nei suoi confronti, che lo ha portato alla rottura con Hope, ma Steffy non riesce a confessargli la verità.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Douglas racconta a Hope che Zoe prova a essere sua amica, ma ribadisce che non vuole assolutamente che diventi la sua mamma. La Logan gli spiega che a breve la ragazza sposerà il suo papà e per questo lei sarà una presenza costante nella sua vita, qualcuno che gli vorrà bene e a cui dare una possibilità. Hope tenta di rassicurare il piccolo dicendogli che lei resterà per sempre la sua mamma ma Zoe potrà essere una seconda mamma per lui e poi gli ricorda che è molto fortunato perché ha tante persone che lo amano e si preoccupano per lui. Il bambino però ribadisce che la sua famiglia è composta dal padre, dalla mamma e da Beth, quindi non vuole che altre persone entrino a farne parte: Hope deve sposare il suo papà visto che lui più di una volta gli ha detto di amarla tanto e di volerla sposare. La Logan invita il piccolo a riflettere: se lei dovesse sposare Thomas che ne sarà di Liam, di cui è ancora innamorata? Douglas risponde che ora Liam vive con la zia Steffy e con Kelly, quindi niente le impedisce di sposare il suo papà e di creare finalmente la nuova famiglia che tanto desidera, vivendo tutti sotto lo stesso tetto. E se lei è ancora arrabbiata perché il suo papà non le ha detto che Beth era viva, deve perdonarlo perché il bimbo sa che il suo papà è molto dispiaciuto per questo.

Nella stanza accanto, intanto, Zoe racconta a Thomas del tentativo che ha fatto per conquistare le simpatie di Douglas e si dice convinta che il bambino abbia bisogno di tempo: adora Hope e il pensiero che un’altra donna possa rubare il suo posto lo fa stare molto in ansia. Lo stilista, però, capisce che quello è il momento giusto per calcare la mano e per dare al figlio la spinta giusta per convincere Hope a cedere alle sue pressioni. Per questo fa un accorato discorso alla modella, dicendole che dopo tutto quello che Douglas ha dovuto passare negli ultimi due anni, ora sogna per lui una famiglia unita, con una madre e un padre che vivano sotto lo stesso tetto e si prendano cura di lui, non un genitore a metà come invece sta cercando di fare Hope. Per questo motivo e per il grande amore che prova nei confronti della modella, non ha intenzione di aspettare e le propone di sposarsi immediatamente. Zoe è titubate, tuttavia lo stilista riesce a convincerla. A quel punto Thomas propone di andare direttamente a comunicare la notizia a Douglas che è nell’ufficio accanto con Hope.

