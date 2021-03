Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 24 marzo: Thomas e Liam allo scontro!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 24 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 24 marzo, di Beautiful, mentre Hope e Steffy commentano la nuova relazione di Thomas con Zoe e sono convinte che il ragazzo sia davvero guarito e abbia voltato pagina, Liam invece è convinto che lo stilista stia solo fingendo per avere un’altra occasione di stare accanto ad Hope. Così decide di affrontare il rivale e lo ammonisce di stare molto attento perché lo terrà d’occhio per evitare che possa fare altri passi falsi. Il Forrester, però, non si lascia piegare e risponde allo Spencer che la sua aggressività deriva dal fatto che usa le donne per riempire il suo ego. In realtà non ama Hope come dice ma Steffy e per questo non ha ancora risposato la madre di Beth. Poi lo minaccia apertamente di morte se proverà ancora ad intralciare i suoi piani. Per Liam la misura è colma: con questa chiara minaccia fisica Thomas ha dimostrato di essere ancora pericoloso per tutti e per la Logan in particolare.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy e Liam convocano Zoe a casa della ragazza per avere un aggiornamento sulle indagini che sta portando avanti per loro. La modella, però, li stupisce perché si dice sicura che Thomas abbia finalmente dimenticato Hope e che si stia legando a lei. La Buckingham risponde anche alle accuse di Liam che dice di essere preoccupato per l’obiettività dei suoi giudizi, visto che si sta legando allo stilista: in realtà è suo interesse riuscire a capire se sta donando il cuore ad un uomo che ha in mente un’altra donna, quindi farà di tutto per andare avanti con le sue indagini ma per il momento quello che ha avuto modo di appurare è che Thomas voglia davvero creare qualcosa di bello e duraturo con lei. Steffy è molto felice di sentire queste parole, pensando finalmente di poter dare fiducia a suo fratello, ma lo Spencer nutre molti dubbi sulle parole della modella. Della stessa opinione è anche Brooke che ha detto chiaramente a Ridge di non poter tornare con lui serenamente come in realtà desidererebbe, visto che non riesce a perdonare Thomas considerandolo ancora un pericolo per sua figlia.

Thomas con Zoe solo per divertimento e…

Thomas è tornato a casa di suo nonno Eric e incontra Shauna, rientrata alla villa dopo aver trascorso le vacanze di Natale con sua figlia Flo. Il ragazzo non si trattiene e racconta alla donna di essere sicuro che suo padre abbia sentito la sua vacanza, ma la Fulton dissente visto che ha saputo che Brooke ha trascorso le feste con loro. A quel punto Thomas si lancia in un augurio per il prossimo futuro: lei potrà sostituire Brooke nel cuore di Ridge mentre lui tornerà con Hope. A Shauna è quindi tutto chiaro e gli chiede come mai stia frequentando Zoe se ha ancora la Logan nel cuore e Thomas risponde che si tratta di puro sesso e divertimento. La modella è solo un modo per ingannare il tempo visto che ha capito che per riconquistare Hope deve concederle tempo e nel frattempo la tranquillizza facendole credere di essere interessata ad altri. Quando la Fulton gli chiede se non abbia paura che lei possa dirlo a suo padre, il ragazzo risponde che non sarebbe per lei conveniente visto che così spingerebbe l’uomo fra le braccia di Brooke. Intanto Bill va a trovare Hope al cottage con la scusa di vedere la piccola Beth. Con l’occasione, poi, dice alla nuora di stare sempre molto attenta con Thomas visto che lui non si fida assolutamente di quel ricco e viziato psicopatico e che deve avvisarlo nel caso in cui lui si spinga oltre e provi a manipolarla nuovamente.

