Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 25 giugno: Ridge riuscirà a fermare Shauna?

Nella puntata di oggi, venerdì 25 giugno, della soap opera “Beautiful” Flo è molto dispiaciuta che la madre abbia deciso di tornare a Las Vegas e cerca di convincerla a restare. Ma per Shauna partire è l’unico modo per allontani da Ridge, ormai tornato con Brooke. Dopo aver visto il video, Quinn invita Ridge a fermare Shauna, che ha dimostrato di tenere davvero a lui. Ridge farà di tuto per convincere la donna a restare a Los Angeles…

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Beautiful” Shauna ha registrato il video del bacio tra Brooke e Bill ma ha deciso di non divulgarlo per non fare soffrire nessuno, soprattutto Ridge di cui è innamorato. Ma la sua amica Quinn, convinta che il video possa cambiarle la vita, ha fatto in modo che Ridge e Katie vedessero il video. Nei diversi anni di matrimonio Quinn ha sempre dovuto sopportare l’adorazione di Eric per Brooke, che considera una donna forte e coraggiosa capace di affrontare qualunque situazione per il bene della sua famiglia. Quinn ammette di essere stata lei a caricare il video nella cornice digitale, precisando che Shauna non era d’accordo. Eric si mostra deluso dalla moglie, che per non rovinare il rapporto con il marito dice di essere disposta a chiedere scusa a Brooke. Intanto Shauna è all’oscuro di ciò che sta succedendo a casa Forrester, e decide di andare a trovare la figlia per salutarla prima della sua partenza.

