 Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 25 maggio: Liam mette in guardia Hope

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 25 maggio

Nella puntata di oggi, martedì 25 maggio, della soap opera Beautiful Steffy viene a sapere dal fratello Thomas che ha accelerato le nozze con Zoe, che si terranno a distanza di pochi giorni. Questo le fa chiaramente capire che i timori di Brooke e Liam erano fondati: Thomas non ha mai rinunciato alle sue mire su Hope e tutto quello che ha fatto è per spingere la Logan a tornare da lui. Anche Liam è sicuro di questo e cerca di mettere in guardia Hope su come Thomas stia utilizzando il figlio Douglas per fare leva sui suoi sensi di colpa. Un altro a non credere alle intenzioni e ai sentimenti di Thomas è Carter che, da sempre invaghito di Zoe, cerca di mettere in guardia la modella: è davvero convinta di voler sposare dopo pochi giorni di fidanzamento un uomo che fino a qualche settimana prima giurava di amare perdutamente un’altra donna? Le parole dell’avvocato iniziano a mettere in crisi la modella che non sa più se credere al suo futuro marito.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Thomas e Zoe raggiungono Douglas e Hope per comunicare che hanno deciso di sposarsi entro pochi giorni. Lo stilista ringrazia il figlio perché è solo grazie al suo amore che è riuscito a superare il dolore per la morte di Caroline e soprattutto quello che è successo dopo. Proprio per ricambiare il supporto che Douglas gli ha dato, ora è il turno di Thomas di fare qualcosa per lui: per questo motivo ha deciso, insieme a Zoe, così da dargli la famiglia che desidera. Il bambino, però, inizia a piangere dicendo che non è questo quello che desidera. Il suo sogno è stare solo con la sua mamma Hope e non ne vuole altre. A questo punto interviene la Logan che accusa lo stilista di non aver dato al bambino il tempo necessario per abituarsi all’idea delle nozze e reputa davvero fuori luogo questo annuncio. Thomas però continua imperterrito nel suo piano e questo fa irritare molto Hope che decide di portare il bambino via per fare merenda insieme.. Più tardi Thomas parla a telefono con Vinny e si vanta di aver avuto un’idea vincente per ottenere quello che desidera, visto che sia Hope che Douglas sono rimasti molto contrariati dalla notizia dell’imminente matrimonio.

Liam trascorre del tempo insieme a Beth, Kelly e Steffy ma la Forrester si rende conto immediatamente che c’è qualcosa che non va. Gli chiede, quindi, perché sia così distratto e il giovane Spencer non può che ammettere di sentire molto la mancanza di Hope e della sua vita con la loro famiglia. Poi si pente di quello che ha appena detto e riferisce alla ragazza che avrebbe sentito anche la mancanza sua e di Kelly se la situazione fosse stata inversa. Steffy lo invita a non mentire: sa perfettamente che Liam ama ancora Hope e questo la fa sentire ancora più in colpa per il bacio che gli ha dato e che ha causato il litigio con la Logan. Liam la rincuora e le ricorda che lui ha ricambiato il bacio ma Steffy sa che le cose non stanno davvero così e medita se dire finalmente la verità oppure no. Poi invita Liam a non arrendersi e a sperare che le cose con Hope possano finalmente risolversi, visto che hanno dovuto lottare tanto per riuscire a stare insieme, soprattutto per colpa delle macchinazioni di Thomas che hanno causato così tanti problemi a tutti.

