Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 26 aprile: Sally sta morendo?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 26 aprile

Nella puntata di oggi, lunedì 26 aprile, di Beautiful la diagnosi della dottoressa non lascia speranze: Sally ha una malattia terminale e non le resta molto da viviere. La Spectra affronta questa sentenza con molta dignità, specificando a Katie che non vuole la commiserazione di nessuno e che quindi non dovrà confessare a nessuno quello che sta succedendo, tanto meno a Waytt: non vuole che la pietà nei suoi confronti possa essere il motivo per il quale lo Spencer resta al suo fianco. Katie le promette che manterrà il segreto ma al tempo stesso le assicura anche che sarà al suo fianco tutti i giorni che verranno, fino all’ultimo della sua vita. Ignari di ciò che sta accadendo alla Spectra in ospedale, Waytt e Sally sono molto felici di essersi ritrovati ma al tempo stesso sono entrambi dispiaciuti di aver causato a Sally una sofferenza così grande, visto che è la seconda volta che lo Spencer la lascia per stare con la Fulton.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Sally chiede a Katie di accompagnarla in ospedale perché non vuole essere da sola quando avrà i risultati dei suoi esami medici. Così le due aspettano in uno degli studi medici la dottoressa che sta seguendo il suo caso. La Spectra è molto nervosa e confessa all’amica di avere una brutta sensazione e di temere per il peggio. Katie, che in quanto ad attese ospedaliere è davvero un’esperta, le consiglia di essere ottimista perché tanto un atteggiamento disfattista non la aiuterà di certo. Quando finalmente arriva il medico e le chiede se è sicura di voler parlare delle sue condizioni di salute davanti ad una terza persona, Sally le conferma che Katie è stata fin qui un prezioso supporto e non se la sente di essere da sola quando avrà il verdetto. La dottoressa le chiede se i sintomi che l’hanno portata a richiedere un parere medico continuano e purtroppo la Spectra non può che confermare: la mano trema, la testa è sempre confusa e ora è anche inappetente, tutti fenomeni che le impediscono di avere una vita normale e di disegnare. Quando però si dice pronta per leggere i risultati medici insieme e le chiede se è gravemente malata, il medico assume un’espressione greve e si prepara a dirle tutto.

Cos’ha che non va Sally?

Waytt ha capito che Sally ha qualcosa che non va ma non immagina di certo che si tratti di problemi legati alla salute. Confrontandosi con il padre, racconta a Bill che ha notato una certa preoccupazione negli occhi della ragazza ma lo Spencer senior ritiene che si tratti semplicemente del dispiacere per la fine della loro relazione. Waytt si rammarica molto perché non vorrebbe farla soffrire e si sente tremendamente in colpa. A casa di Quinn, la Fuller e Shauna festeggiano perché i loro due figli sono tornati insieme e iniziano a fantasticare su come vorrebbero organizzare le nozze. Le raggiunge Flo che, però, smorza subito i loro entusiasmi, specificando che lei e Waytt hanno deciso di prendere con molta calma la loro relazione perché non vogliono ferire ulteriormente Sally. Quinn è abbastanza insofferente a questa idea, pensando che ormai la Spectra rappresenta il passato, ma Flo le spiega che è d’accordo con la decisione del fidanzato e che, anzi, lo apprezza e lo ama sempre di più per questa scelta. Shauna è molto fiera di sua figlia e del suo futuro marito e appoggia la strada che hanno intrapreso: la loro felicità non deve far soffrire un’altra persona. Dice alla ragazza che lei e Waytt hanno tutta la vita davanti e che sono destinati a stare insieme, quindi andarci piano non intralcerà i loro progetti.

