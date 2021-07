Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 26 luglio: Wyatt scopre la verità su Sally

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 26 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 26 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Sally è pronta a tutto per sedurre Wyatt, ma sotto i vestiti della Spectra il giovane Spencer trova il messaggio di aiuto di Flo. Wyatt corre subito in aiuto della fidanzata che gli rivela la verità sulla malattia di Sally. Penny e Sally si chiedono cosa succederà ora che Wyatt ha scoperto il loro inganno. Steffy rimasta vittima di un gravissimo incidente in moto causato da Bill Spencer, si trova in un letto d’ospedale in coma. Al suo capezzale arriva il padre Ridge, che in ospedale incontra Brooke, dopo aver scoperto del bacio tra lei e Bill. I medici informano Forrester che la figlia è ancora priva di coscienza ma stabile.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 24 luglio: Steffy in fin di vita

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Sally, dopo aver sequestro Flo, vuole trascorrere un’ ultima notte con Wyatt con l’obiettivo di farsi mettere incinta. Sally è convinta che se dovesse restare incinta di Wyatt non la lascerebbe mai lei e il figlio che porta in grembo, chiudendo definitivamente con Flo. La giovane chiede al suo ex di trascorrere insieme ancora una notte, come un ultimo gesto d’amore. Mentre Sally cerca di sedurre Wyatt, la dottoressa Escobar controlla Flo, imprigionata nell’appartamento della Spectra. La Fulton, però, è riuscita a scrivere sulle mutande della sua nemica un messaggio di aiuto per Wyatt.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 luglio: Steffy incontra il dottor FinneganBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 22 luglio: Sally vuole un figlio da Wyatt

© RIPRODUZIONE RISERVATA