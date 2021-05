Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 26 maggio: Steffy contro Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 26 maggio

Nella puntata di oggi, mercoledì 26 maggio, di Beautiful Steffy dice al fratello Thomas che non intende coprirlo ulteriormente, visto che ha scoperto quali sono le sue vere intenzioni. Lo stilista, fino a quel momento molto sicuro di sé, teme che la sorella possa raccontare a Liam e a Hope, confessione che manderebbe a monte i suoi piani. Per questo motivo le dice che, se dirà la verità, perderà la sua ultima chance di stare con Liam, ma Steffy ribatte che, per quanto possa amare l’ex marito, non lo vuole accanto con l’inganno. Liam, intanto, mette in guardia Hope: Thomas è un abile manipolatore e sta riuscendo nel suo intento di farla sentire in colpa nei confronti del piccolo Douglas per tornare con lei. La ragazza non vuole crederci, ma qualcosa che Liam ha detto la fa riflettere sulle ultime conversazioni con lo stilista.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Thomas fa vedere a Zoe due bozzetti di abiti da sposa: uno è per lei, da indossare il giorno del loro matrimonio; l’altro sarà il modello di punta che sfilerà per la collezione Hope For The Future. La modella è al settimo cielo, ma proprio in quel momento entra in ufficio Hope, estremamente arrabbiata. Accusa lo stilista di aver fatto di tutto per turbare suo figlio che in quel momento è in un altro ufficio che piange sconvolto. Thomas, però, ribadisce che non ha senso perdere tempo e rimandare il matrimonio: il bambino deve considerare quelle nozze come un cerotto, prima lo leva e più velocemente guarirà. Proprio in quel momento Zoe deve andare via e, una volta da soli, lo stilista ne approfitta per fare pressioni sulla ragazza, dicendole che sa bene anche lui che Douglas preferirebbe lei come madre, ma la Logan continua a dirsi non disponibile, quindi Thomas deve comportarsi di conseguenza. Mentre i due discutono entra Steffy, che ha ascoltato parte del discorso, e suggerisce a Hope di raggiungere il bambino per calmarlo, così da avere modo di parlare da sola con il fratello.

Una volta che sono faccia a faccia, Steffy dice a Thomas di aver capito quali sono le sue reali intenzioni: vuole fare pressioni su Douglas affinché il bambino, spaventato dal perdere anche Hope, la convinca a sposare suo padre. Lo accusa quindi di non aver mai dimenticato la Logan e di aver fatto tutto questo solo per riuscire ad arrivare ancora una volta a Hope. Il fratello non nega, anche se prova in qualche modo a depistarla, ma Steffy non si lascia più ingannare, rinfacciandogli di aver usato anche lei spingendola a baciare Liam sapendo che questo avrebbe rovinato il rapporto tra lui e Hope. Al cottage, Hope è molto scossa per le ultime novità relative al matrimonio di Thomas e Liam cerca di consolarla, mettendola anche in guardia: il matrimonio con Zoe è solo l’ennesimo tentativo per arrivare a lei.

