Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 26 marzo: Steffy vuole davvero Colin?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi 26 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 26 marzo, Thomas non nega assolutamente le parole dette a Liam ma cerca di girare la questione a suo vantaggio. Vuole, infatti, insinuare nella ragazza il dubbio che lo Spencer sia più attratto da Steffy che da lei e le chiede se è disposta a dividere per tutta la sua vita il compagno con un’altra persona. Hope, colpita da queste parole, cerca comunque di fare finta di niente e controbatte chiedendo allo stilista se la sua relazione con Zoe è autentica oppure sta usando la modella semplicemente per tranquillizzare lei e farle abbassare la guardia, così come ha ipotizzato proprio Liam. Mentre lo Spencer si precipita a casa di Steffy per raccontarle quello che è successo con suo fratello e per le minacce di morte ricevute, anche Ridge è molto preoccupato per i suoi figli ma per motivi estremamente diversi. Racconta infatti all’avvocato Carter che è estremamente in ansia per sua figlia visto che è sicura che la ragazza sia ancora innamorata di Liam e che il ragazzo la ricambi, anche se non può vivere apertamente questo amore per il rapporto che lo lega ad Hope.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 25 marzo: Liam geloso di Colin?

Beautiful, Tomas cerca un vantaggio

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas entra nell’ufficio di sua sorella mentre la ragazza parla con Zoe. La Forrester sta dicendo alla modella che le conferma il lavoro in azienda visto che lei ha mantenuto fede al patto stretto e ha fornito informazioni circa lo stilista. Proprio Thomas sente queste parole e chiede spiegazioni ma le due riescono a fornire una storia convincente che lo tranquillizza. Il fratello di Steffy ne approfitta allora per continuare la sua messa in scena e per far credere alla sorella che la sua storia con la modella è davvero sincera e che insieme formano una coppia meravigliosa. Steffy casca pienamente nel tranello e ha parole molto lusinghiere per il percorso di riabilitazione che il ragazzo sta compiendo, congratulandosi anche per la bellezza del sentimento che sta nascendo con la Buckingham. Vedere una coppia ai suoi occhi così innamorata, spinge Steffy a riflettere su Colin, un fornitore di tessuti che poco prima le aveva chiesto di uscire per un drink e due chiacchiere ma che lei aveva abilmente rifiutato: forse per la giovane è arrivato il momento di ricostruirsi una vita sentimentale e di superare definitivamente il dolore per la fine del suo matrimonio con Liam.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 24 marzo: Thomas e Liam allo scontro!

Beautiful, dove siamo rimasti

Lo Spencer intanto ha chiesto a Hope di raggiungerlo in ufficio e le racconta tutto quello che si sono detti lui e Thomas, compresa la minaccia di morte ricevuta. Liam cerca di far capire ad Hope che tutti i passi compiuti dallo stilista non sono altro che un tranello che ha messo in scena per convincerla che l’ossessione nei suoi confronti era ormai passata. In realtà, però, il giovane Forrester sogna ancora un futuro con la Logan e non esiterà a passare sul suo cadavere per ottenere quello che vuole, così come ha fatto con il matrimonio di suo padre e di Brooke. Hope è davvero stupita da quello che sente e dichiara di essere stufa delle continue intromissioni di Thomas nella loro vita e soprattutto nel loro rapporto. Per questo motivo decide di andare a parlargli direttamente per capire come stiano davvero le cose. Arriva nel suo ufficio alla Forrester e lo trova che sta apportando alcune modifiche ad uno dei modelli della sfilata. Appena vede la Logan le chiede quali modifiche vuole apportare e, dopo averle ascoltate, si lancia in una sviolinata su come siano sempre sulla stessa lunghezza d’onda. Vedendo, però, uno sguardo glaciale nella ragazza, Thomas capisce immediatamente che Liam deve averle raccontato della loro discussione e lo dice apertamente a Hope che non nega. La Logan senza mezzi termini gli risponde che è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro e raccontare la verità.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 23 marzo: Thomas si confida con...Shauna!

© RIPRODUZIONE RISERVATA