Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 27 aprile: Sally disperata, non vuole morire!

Nella puntata di oggi, martedì, 27 aprile, Katie non è d’accordo sul fatto che Sally debba affrontare questa prova così difficile da sola. Prova inizialmente a convincerla a parlarne con la sua famiglia e con Waytt, poi poiché la ragazza si rifiuta allora le promette che resterà lei al suo fianco, rispettando il suo desiderio di assoluto riserbo ma facendo in modo che la Spectra possa avere un’amica accanto per affrontare la morte. Shauna e Quinn, invece, incuranti del discorso che ha fatto Flo per tenerle con i piedi per terra, iniziano a progettare non solo il matrimonio dei figli ma anche la nascita dei loro nipotini, pensando a quanta strada hanno fatto da quando erano due giovani mamme single che non sapevano dove trovare i soldi per crescere i loro bambini. Katie, molto scossa per il segreto che nasconde, non riesce a mantenere la promessa fatta a Sally e racconta tutto a Bill.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Quinn confessa a Flo e a Shauna il suo desiderio che Sally possa mettersi presto l’anima in pace e lasciare Waytt libero di vivere il suo nuovo amore con Flo. La nuova fidanzata dello Spencer, però, non ha fretta di organizzare le nozze e sbandierare ai quattro angoli il loro amore perché è dispiaciuta che la Spectra possa soffrire per colpa loro. Della stessa opinione è anche Bill che ricorda a Waytt che essere un bravo ragazzo va bene ma che deve iniziare a pensare a se stesso e alla sua felicità: Sally ha sofferto tanto, sia per colpa sua che di Bill, ma è una donna forte e riuscirà a superare il tutto come ha sempre fatto. Lo Spencer si meraviglia di come il figlio possa essere tanto sensibile, visto che né lui né sua madre sono stati buoni esempi di etica e correttezza, ma forse questo suo essere un po’ boy scout lo farà restare sempre un passo indietro agli altri, che invece si preoccupano innanzitutto della propria felicità. Un discorso molto simile a quello che Quinn fa a Flo, invitandola a non aspettare troppo tempo perché, anche se sono giovani, non è mai opportuno aspettare troppo a realizzare i propri sogni.

Più tardi Flo va alla Spencer per salutare il fidanzato e raccontargli quello che hanno detto le loro madri. Waytt è dispiaciuto per lei perché vorrebbe offrirle la storia d’amore che merita il prima possibile e alla luce del sole ma non se la sente di far soffrire ancora Sally, che non ha alcuna colpa del fatto che lui si sia innamorato della Fulton. Flo però lo rincuora: per questo suo essere così altruista lo ama ancora di più ed è un bene non costruire la propria felicità sull’infelicità altrui. Quindi si dice disposta ad aspettare che Sally possa superare questo momento difficile. Waytt però è convinto che non, forte com’è, la Spectra riuscirà a riprendersi presto. Non può assolutamente immaginare che in quel momento la ragazza è in ospedale con Katie e ha avuto finalmente la diagnosi che attendeva. Purtroppo il medico non le lascia speranze: ha una malattia terminale e potrà solo seguire una cura per alleviare il dolore ma non c’è modo di salvarla. Sally è disperata e Katie la prega di non arrendersi, di consultare altri medici e soprattutto di dirlo a Waytt per avere il suo supporto. La giovane però le chiede il più assoluto riserbo: non vuole che lo Spencer sappia niente perché non desidera la pietà di nessuno, tanto meno dell’uomo che ama e che ha preferito un’altra a lei.

