Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 27 maggio: Steffy dice la verità a Liam

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 27 maggio

Nella puntata di oggi, giovedì 27 maggio, di Beautiful Steffy finalmente riesce a raccontare tutta la verità a Liam sul loro bacio e il ruolo che ha avuto Thomas: grazie al fratello, Steffy sapeva benissimo che in quel momento sarebbe arrivata Hope, in tempo per vederli e decidere di lasciare il compagno. Hope chiede a Thomas di rimandare le nozze con Zoe per dare a Douglas più tempo per abituarsi all’idea. Lo stilista, però, le rinfaccia che lui voleva sposarla ma lei lo ha rifiutato, per questo ora vuole andare avanti con la sua vita. I senso di colpa di Hope aumentato, soprattutto quando Thomas le dice che dopo le nozze Douglas dovrà passare più tempo con Zoe per abituarsi alla sua nuova famiglia e soprattutto alla nuova madre.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 26 maggio: Steffy contro Thomas

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Steffy affronta Thomas e gli dice di aver capito qual è il suo piano: lui vuole solo convincere Hope a sposarlo e per questo sta usando Zoe, Douglas e anche la sua stessa sorella. Lo stilista prima prova a negare le accuse, poi quando la sorella dice di non sentirsi in pace con la sua coscienza per averlo ascoltato e aver causato la rottura fra Liam e Hope, ammette che quello che ha fatto fino ad ora non era esclusivamente a suo vantaggio ma anche in favore di Kelly, che in questo modo hanno potuto riavere il papà a casa. Poi minaccia la sorella di non rivelare nulla altrimenti perderebbe per sempre Liam, ma la ragazza risponde che non ha intenzione di tenersi un uomo accanto grazie a un inganno. Anche Liam prova a convincere Hope che Thomas sta solo provando a ingannarla e manipolarla, per averla di nuovo nella sua vita ma la ragazza è ancora molto arrabbiata con lui per il bacio con Steffy e a nulla valgono le scuse del giovane Spencer che le dichiara tutto il suo amore: la Logan è ancora troppo scossa per gli eventi delle ultime settimane, per cui non gli crede quando l’ex compagno la rassicura sul fatto che Douglas non dovrà mai affrontare la situazione di una nuova famiglia perché Thomas riuscirà a trovare una scusa per non sposare Zoe se Hope non cederà alle sue pressioni.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 25 maggio: Liam mette in guardia Hope

Intanto Carter invita Zoe ad aprire gli occhi: la proposta di Thomas e la fretta che le sta facendo per sposarsi sono molto sospette e dovrebbero farla riflettere sulle reali intenzioni dello stilista. La modella, però, minimizza queste preoccupazioni e assicura l’avvocato che il fidanzato ha completamente dimenticato Hope e ora ama solo lei. Thomas si reca a casa di Hope per parlarle del suo imminente matrimonio, con la scusa di aver visto la ragazza molto arrabbiata in ufficio. Steffy invece convoca Liam a casa in tutta fretta, dicendogli che deve urgentemente parlargli. Quando il ragazzo arriva, Steffy inizia uno strano discorso su quanto siano stati duri gli ultimi mesi e della sensazione di essere in una posizione scomoda. Liam pensa che lei faccia riferimento al fatto che lui ami ancora Hope ma Steffy lo blocca, dicendogli che quello che sta per dire riguarda lui e Hope ma anche lei e Thomas…

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 24 maggio: Hope litiga con Thomas

