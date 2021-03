Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 27 marzo: Hope si fida di Thomas e…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 27 marzo

Nella puntata di oggi, sabato 27 marzo, di Beautiful, Hope sembra aver creduto alle parole di Thomas riguardo al suo reale interesse sentimentale nei confronti di Zoe ma non si è lasciata manipolare quando lo stilista le ha detto con brutalità che Liam non le ha ancora chiesto di sposarla perché in realtà ama ancora Steffy. Per questo motivo si appresta a tornare a casa felice, non immaginando che il compagno le sta preparando una sorpresa incredibile. Lo Spencer, infatti, sta organizzando l’atmosfera giusta per chiedere alla Logan di sposarlo nuovamente, ora che si sono ritrovati e hanno di nuovo la loro bambina, ma quando le fa la sua proposta pone due condizioni fondamentali: Thomas non dovrà più far parte della loro vita e questo sia per quanto riguarda il lavoro che nella sfera privata. Liam, in pratica, chiede a Hope di rinunciare alla custodia di Douglas. Steffy, intanto, fa in modo che Thomas raggiunga lei e il padre Ridge e, alla presenza dell’uomo, mette alle strette suo fratello raccontando al genitore delle minacce che ha rivolto a Liam. Lo stilista, però, ha già una scusa pronta.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope mette Thomas con le spalle al muro perché vuole sapere come gli sia potuto venire in mente di minacciare Liam. Contrariamente a quanto la ragazza si aspetta, il giovane non nega di aver pronunciato quelle parole ma le giustifica con la preoccupazione che nutre nei confronti della sorella e anche della Logan. Secondo la versione di Thomas, Liam l’ha provocato quando lui l’ha messo di fronte alla realtà: in realtà lo Spencer amerebbe ancora Steffy e proprio per questo motivo non avrebbe ancora chiesto ad Hope di sposarlo. Poiché ormai condividono la custodia di Douglas, Thomas è molto preoccupato per lei e le chiede di aprire gli occhi di fronte alle reali intenzioni del compagno: davvero vuole condividere per tutta la vita Liam con Steffy? La Logan, non credendo ad una sola parola, ribatte chiedendogli se davvero prova interesse nei confronti della Buckingham oppure la sta usando come è solito fare con tutti. Thomas non nega che pensa che per il bene del figlio sarebbe meglio se lui e Hope formassero una vera famiglia, vivendo sotto lo stesso tetto, ma sa che non è possibile quindi si appoggia a Zoe perché entrambi hanno bisogno di andare avanti. Quindi non è ancora pronto per ufficializzare la sua storia con la modella ma sicuramente ne è molto attratto.

Liam e Steffy sempre molto vicini ma…

Liam riceve in ufficio la visita di Steffy che vuole riferirgli le ultime novità che ha saputo da Zoe. Trova, però, Liam molto preoccupato e viene a sapere dal ragazzo delle minacce di morte che il fratello gli ha rivolto. La Forrester è sorpresa perché è davvero convinta che suo fratello stia guarendo ma è comunque disponibili a sentire le ragioni dello Spencer. Liam pensa che Thomas si stia insinuando nel suo rapporto con Hope e lo stia rovinando ma è molto felice di avere accanto una persona come Steffy, che non solo riesce a capirlo al volo ma sa sempre cosa dire al momento giusto. Intanto Ridge si confronta con Carter e parlano delle feste di Natale appena trascorse. L’avvocato ha passato la serata con la famiglia Forrester e racconta di essere molto stupito del fatto che non ci sia stato nessun matrimonio a sorpresa fra Liam e Hope. A quel punto Ridge ammette che si è trattato di un miracolo che i due non si siano ancora sposati, anche perché è convinto che Steffy sia ancora innamorata dello Spencer e che il ragazzo ricambi i suoi sentimenti, anche se al momento è legato alla figlia di Brooke.

