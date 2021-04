Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 28 aprile: Katie confida a Bill..

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 28 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 aprile, di Beautiful Katie non riesce a tenersi sulla coscienza il peso del segreto di Sally e così si confida con Bill, dicendogli della malattia della giovane e sperando che lui possa comprendere le sue preoccupazioni. Al compagno confessa di non ritenere giusto che la Spectra debba affrontare tutto questo da sola e che dovrebbe raccontare a Waytt quello che le sta capitando, per avere il suo supporto e la sua vicinanza. Thomas, intanto, pensa di essere ad un passo dal raggiungere i suoi obiettivi: chiacchierando con Vinny gli confessa che sta usando Zoe per far ingelosire Hope, sicuro che la ragazza sia gelosa. La seconda parte del suo piano, poi, prevede di far credere sia alla Logan che a Douglas che intende far assumere alla Buckingham il ruolo di madre, così da scatenare nei due un processo di rifiuto nei confronti della modella. Vinny cerca inutilmente di far ragionare il Forrester sulla follia del suo progetto.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Katie cerca di risollevare il morale a Sally ma senza successo. La stilista della Forrester non riesce a credere che le resti soltanto un mese di vita e non sa come affrontare il tempo che le resta. La Logan le consiglia di chiamare sua zia o la nonna, in modo da avere l’appoggio delle persone che le vogliono bene, ma lei rifiuta perché non vuole la pietà di nessuno. Si spinge anche con il dire che è stato un bene che lei e Waytt non si siano effettivamente sposati Perchè altrimenti avrebbe costretto il ragazzo a vivere un momento molto difficile della sua vita. Invece in questo modo lui sarà libero di ricostruirsi una vita con Flo. Poi la Spectra va via perché non ce la fa a restare in mezzo alle persone e a fare finta che niente sia accaduto. Negli uffici della Spencer Communication, invece, Bill prende in giro suo figlio Waytt raccontando a Justine delle novità sentimentali della vita del ragazzo. Waytt, invece, vorrebbe avere dai due un consiglio su come gestire Sally: è convinto che la sua ex fidanzata stia attraversando un momento difficile per un motivo specifico ma non riesce a capire che cosa le stia accadendo. Poco dopo Bill viene raggiunto da Katie e, quando i due sono soli, la donna gli confessa che è molto preoccupata per Sally.

Thomas vicino a Hope ma…

Hope e Thomas stanno lavorando insieme alla nuova collezione e lo stilista ne approfitta per rimettere di nuovo al centro dei loro discorsi il presunto tradimento di Liam. Thomas prova a convincerla che sia stato un torto imperdonabile quello dello Spencer che ha tradito la sua fiducia ma la ragazza non è dello stesso parere: secondo lei il bacio non è stato dato per ferirla ma solo perché Liam e Steffy non sono riusciti più a contenere l’attrazione che ancora provano l’uno per l’altra. Lo stilista approfitta di questo momento di debolezza per avvicinarsi fisicamente a Hope ma proprio in quel momento entra Brooke e il ragazzo batte in ritirata. Alla Logan non sfugge questa repentina fuga e lo fa notare alla figlia che, però, ancora una volta si sta facendo raggirare da Thomas: accusa la madre di essere troppo severa con Thomas che, invece, sta chiaramente dimostrando di non essere più ossessionato da lei. Lo stilista, invece, ritorna nel suo ufficio e qui trova Vinny, venuto a fargli visita perché sono settimane che non riesce ad incontrarlo. Il ragazzo ha capito che l’amico sta nascondendo qualcosa e così gli chiede senza mezzi termini se è vera la storia con Zoe oppure se è solo un altro modo ingegnoso per arrivare a Hope, la donna di cui è sicuramente ancora ossessionato.

