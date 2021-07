Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 28 luglio: Steffy riprende i sensi

Beautiful, anticipazioni puntata di oggi 28 luglio

Nella puntata di oggi, mercoledì 28 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Wyatt e Flo raggiungono Sally, il giovane Spencer vuole delle spiegazioni dopo aver scoperto la verità. La stilista prova a giustificare le sue motivazioni ma l’ex fidanzato le risponde che il suo piano non avrebbe mai potuto funzionare perché lui non la ama più. A quel punto Sally ha un malore e perde i sensi. Steffy, invece, riprende conoscenza e sembra che le sue condizioni stiano migliorando. Ridge ha così modo di scoprire che l’incidente che ha coinvolto la figlia è stato causato da Bill. Ma la figlie spiega che si è trattata di una vera e propria fatalità, quindi il commissario Sanchez decide di non procedere con le indagini. Tuttavia Steffy continua ad avere dei dolorosi mal di schiena.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” nella sala d’aspetto dell’ospedale si incontrano Ridge, che è accompagnato da Brooke, e Bill che è in attesa di avere notizie delle condizioni di salute di Steffy. Il Forrester si chiede come mai l’uomo sia in ospedale e pensa subito che sia stato Liam ad avvisarlo dell’incidente, chiedendogli di correre in ospedale al posto suo. Il dottore spiega a Ridge che le condizioni della figlia sono serie ma stabili. Nella sala d’attesa restano quindi solo Brooke e Bill, il quale si dispera per la sua distrazione. La Logan si rende conto che è stato lui a causare l’incidente. Wyatt, dopo aver letto il messaggio che Flo ha scritto sulla biancheria di Sally, corre subito a salvarla e così viene a sapere la verità: la Spectra non è malata ma ha fatto tutto questo solo per riconquistarlo. Nella casa sulla spiaggia, invece, Sally è stata raggiunta da Penny e le ha raccontato tutto quello che è successo. La stilista dice alla sua amica dottoressa che in quel preciso momento la Fulton starà raccontando tutta la verità a Wyatt, il quale la odierà dopo aver saputo che non sta male e non è in pericolo di vita. Inoltre ha capito che il ragazzo non l’ha mai davvero amata come invece ama incondizionatamente Flo.

