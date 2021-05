Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 28 maggio: Ridge e Brooke di nuovo insieme?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 28 maggio

Nella puntata di oggi, venerdì 28 maggio, di Beautiful Ridge rassicura Brooke sul fatto che Thomas sposerà Zoe. Per questo motivo propone alla moglie di tornare a vivere insieme, ma la donna gli risponde che accetterà la sua proposta solo dopo che vedrà i due sposati. Steffy ha confessato la verità sul bacio a Liam, ma ora deve dirlo anche a Hope. Per questo motivo affronta la sorellastra, raccontandole come si sono svolte le cose. Anche la Logan è incredula, soprattutto perché finalmente inizia a rendersi conto del piano organizzato da Thomas. Non nasconde, però, neanche la sua rabbia nei confronti di Steffy che non solo è diventata complice del fratello ma ha anche taciuto la verità per tutto questo tempo, con la speranza che il rapporto tra lei e Liam naufragasse definitivamente per poterlo avere tutto per sé.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 27 maggio: Steffy dice la verità a Liam

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Beautiful Hope chiede a Thomas di aspettare un po’ prima di sposare Zoe, perché Douglas ha bisogno di tempo per abituarsi all’idea. Lo stilista, però, dice che non è assolutamente possibile e che le nozze si terranno domani a casa del nonno Eric. Poi ammette che, come suo figlio, anche lui sperava di poter sposare lei ma visto che Hope non ha voluto, allora ha deciso di andare avanti con la sua vita e con un’altra donna. La ragazza, molto stizzita, va nell’altra stanza per controllare Beth che dorme e nel frattempo al cottage arriva Douglas al quale Thomas affida un compito molto importante. Dice, infatti, al bambino che solo lui, in quanto figlio di Hope, può riuscire a convincerla a sposare il suo papà: solo in questo modo il bambino potrà impedire le nozze con Zoe. Intanto negli uffici della Forrester, Ridge comunica a Brooke che il giorno dopo ci saranno le nozze di Thomas e Zoe, quindi ora è evidente che il figlio è guarito e non c’è nulla che possa impedire a loro due di tornare insieme. La Logan, però, è molto scettica e gli ricorda che le nozze non sono ancora state celebrate: se tutto dovesse svolgersi senza intoppi e senza sorprese, allora crederà alla buona fede del ragazzo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 26 maggio: Steffy contro Thomas

Steffy confessa a Liam che il bacio che gli ha dato e che ha causato così tanti problemi con Hope in realtà non è stato spontaneo ma frutto dell’ennesimo inganno di suo fratello. Aggiunge di non avere pace dal momento in cui si è piegata alle volontà di Thomas e questi sensi di colpa la stanno logorando talmente tanto da non riuscire a godersi i bei momenti che stanno passando insieme. Liam è sconvolto. A casa di Flo, la Fulton sta raccontando a sua madre delle imminenti nozze di Thomas e Zoe e la donna non riesce a credere alle sue orecchie. In realtà Shauna spera che questo evento possa spingere Ridge a decidere finalmente di interrompere il suo matrimonio con Brooke, che non sopporta Thomas, e a continuare ad avvicinarsi a lei. La donna confessa di amare moltissimo Forrester. Poi è la volta di Flo di confessare che lei e Wyatt hanno deciso di prendersi un attimo di pausa per consentire a Sally di poter vivere serenamente le sue ultime settimane di vita.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 25 maggio: Liam mette in guardia Hope

