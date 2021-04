Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 29 aprile: Thomas sconvolge Douglas!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 29 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 29 aprile, di Beautiful, il piano di Thomas va come aveva sperato. Lo stilista bacia Zoe proprio nel momento in cui entrano in sala Douglas e Hope e questa visione agita molto il bambino che scappa via sconvolto. Sia Hope che Vinny sono molto arrabbiati con lo stilista perché non avrebbe dovuto fare una cosa del genere davanti al piccolo, soprattutto dichiarando pubblicamente che ha intenzione di dividere il suo futuro con lei. In particolare Vinny trova riprovevole che l’amico utilizzi il figlio per i suoi scopi. Bill e Katie decidono di raccontare a Waytt delle condizioni di salute di Sally ma lo pregano di far finta di nulla quando la incontrerà. Lo Spencer è d’accordo ma quando è sul punto di incontrare la sua ex fidanzata inizia ad agitarsi moltissimo, non sapendo come comportarsi. Brooke e Ridge discutono per l’ennesima volta a causa di Thomas e la Logan confessa di aver avuto la tentazione di tornare a bere proprio a causa del timore che le incute il figliastro.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Katie non riesce a resistere alla tensione e racconta a Bill che Sally ha una malattia terminale e sta per morire. Anche lo Spencer resta molto colpito da questa notizia e mette a disposizione i suoi soldi e le sue conoscenze per trovare un altro medico che possa prenderla in cura ma la Logan gli spiega che non c’è nulla da fare. Poi improvvisamente riceve un’altra chiamata da Sally che le ribadisce il suo desiderio di mantenere il massimo riserbo su questa vicenda e Katie non riesce a confessarle di averlo detto al marito. A quel punto dice all’uomo che l’unica cosa di cui avrebbe bisogno la Spectra in quel momento è avere accanto Waytt per affrontare gli ultimi giorni di vita. Intanto si inizia a capire che Sally abbia qualcosa che non vada: Eric e Quinn entrano nel suo ufficio per invitarla a prendere parte alla festa che Thomas sta organizzando per Zoe ma la Spectra dice di non sentirsela. A Quinn non sfugge il tremolio delle sue mani e il comportamento strano della ragazza. Sally resta così da sola e prende il suo telefono per guardare la foto di Waytt.

Il piano di Thomas fa infuriare Vinny?

Thomas confessa a Vinny che ha in mente un piano per conquistare Hope e il fulcro di questo progetto è Douglas. Ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Zoe e ha invitato tutta la famiglia e gli amici. La sua intenzione è quella di farsi vedere dal bambino mentre bacia la modella, così da fargli immaginare che lui voglia sostituire Hope con Zoe nel ruolo della sua nuova mamma. A quel punto il bambino soffrirà e si ribellerà e la Logan non potrà fare altro che mettersi con lui per evitare che un’altra possa diventare la madre di quello che ormai considera suo figlio. Per riuscire a raggiungere questo obiettivo, chiama subito Hope che è in ufficio con Douglas e le chiede di riportarglielo in teatro, senza specificare che a breve ci sarà una festa per la Buckingham. Proprio la modella è sul set con Carter che la riempie di complimenti per la sua bellezza e la bravura nell’esaltare i modelli che indossa. Le confessa, poi, di essere abbastanza scettico sulle intenzioni di Thomas e la invita a non fidarsi di quell’uomo che ha dimostrato più di una volta di avere problemi psichiatrici. Mentre Hope si appresta a riaccompagnare Douglas, sua madre Brooke la invita a prestare sempre molta attenzione a Thomas, un uomo disturbato e pericoloso. Le suggerisce, poi, di aprire un canale di comunicazione con Liam che ha sicuramente sbagliato a baciare Steffy ma che è stato sicuramente istigato dallo stilista della Forrester che ha dimostrato di essere ancora ossessionato da lei.

