Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 29 maggio: Brooke allo scontro con Thomas!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 29 maggio

Nella puntata di oggi, sabato 29 maggio, di Beautiful, Brooke arriva allo chalet di Hope e ha un duro confronto con Thomas al quale dice chiaramente di non credere ad una sola parola rispetto alle sue dichiarazioni d’amore nei confronti di Zoe. Subito dopo i due vengono raggiunti da Bill Spencer il quale ha uno scontro a sua volta con il giovane stilista che decide di andare via. Bill a quel punto cerca di consolare Brooke molto scossa e fra i due scatta un bacio. Hope stenta a riprendersi dopo aver saputo la verità da Steffy e accusa la sorellastra di essersi comportata molto male sia con lei che con Liam, così tanto che probabilmente non riuscirà mai a perdonarla. Shauna incontra Ridge e fa di nuovo la parte dell’amica premurosa, consolandolo e dicendogli che sicuramente Brooke si ricrederà su Thomas dopo il suo matrimonio. Una volta che avrà visto il figliastro sotto una luce diversa, lui e la moglie potranno finalmente tornare insieme, visto che è ciò che Ridge desidera di più.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas fa pressioni su Douglas affinché a sua volta faccia pressioni su Hope per convincerla a sposarlo. Il bambino, temendo che le nozze fra il padre e Zoe possano impedirgli di trascorrere il suo tempo con la nuova mamma, si presta a questo ricatto morale e così, non appena la Logan rientra in stanza, inizia a dirle che il giorno dopo dovrà essere lei a sposare il suo papà, per essere finalmente una vera famiglia. Hope prova dei sensi di colpa molto grandi e non vorrebbe far soffrire Douglas ma nemmeno piegarsi a sposare Thomas. Proprio mentre si trova in questa situazione così difficile, riceve una chiamata da parte di Liam che le chiede di raggiungerlo immediatamente a casa di Steffy perché deve sapere una cosa importante che ha appena scoperto. Hope si presta alla sua richiesta e dice a Thomas e Douglas che deve andare via proprio in quel preciso momento per una cosa urgente: i due si offrono di fare compagnia a Beth fino a quando non arriverà Brooke ad occuparsene. La Logan senior è alla Forrester con Ridge che le sta chiedendo di fidarsi di suo figlio e delle sue intenzioni di sposarsi con Zoe perché questo matrimonio per loro vorrà dire una riconciliazione. Brooke promette che, se Thomas dovesse arrivare fino in fondo alle nozze, lei ammetterà di aver sbagliato e si riconcilierà con suo marito.

Steffy racconta la verità sul bacio e…

Quando Hope arriva a casa di Steffy, la Forrester è pronta a raccontarle tutto quello che in realtà è successo il giorno in cui lei e Liam si sono baciati. Viene così a sapere che si tratta dell’ennesimo inganno di Thomas che ha fatto in modo di persuadere sua sorella a baciare lo Spencer, ben consapevoli che Hope sarebbe arrivata da lì a breve. Hope è sconvolta, soprattutto dopo che sente Steffy dichiarare la sua sconfitta: per quanto le costi ammetterlo, Liam ama lei e l’ha sempre amata, per questo Steffy ha deciso di raccontare la verità perché ritiene che Hope e Liam abbiano diritto ad essere felici insieme. Intanto anche Flo e Shauna commentano l’imminente matrimonio di Thomas con la Buckingham e le due donne sono dello stesso parere di Brooke: lo stilista vuole Hope e la modella è solo un diversivo. Shauna, però, si rende conto che se il matrimonio ci sarà veramente, quella sarà la fine dei suoi sogni d’amore con Ridge perché l’uomo sicuramente tornerà a vivere con sua moglie, dalla quale alla fine non ha mai divorziato realmente.

