Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 29 marzo: Thomas interrompe Liam e Hope…

Nella puntata di oggi, lunedì 29 marzo, di Beautiful, Thomas non ha assolutamente intenzione di abbandonare l’idea di avere una storia d’amore con Hope e per questo motivo promette a Douglas che farà di tutto per riuscire a convincere la Logan ad andare a vivere insieme a loro, proprio come una vera famiglia. Proprio Hope, intanto, non se la sente di accettare l’ultimatum che le ha imposto Liam e per questo motivo non accetta la sua proposta di matrimonio. Lo Spencer va via molto risentito lasciandola sola mentre la ragazza viene raggiunta da sua madre alla quale racconta quello che è successo. Brooke fa ragionare sua figlia e la spinge ad accettare la richiesta di Liam e a dire di sì alla proposta di matrimonio. Lo Spencer, invece, non sapendo dove passare la notte va a casa di Steffy e trascorre la notte con lei, abbandonandosi con la sua ex compagna ad una notte d’amore.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy ha invitato a casa sua sia il padre Ridge che suo fratello ed è proprio davanti al Forrester senior la ragazza mette alle strette Thomas e lo invita a raccontare per quale motivo ha deciso di minacciare Liam. Il giovane stilista non nega di aver pronunciato le frasi che lo Spencer ha raccontato ma giustifica il suo comportamento come ha fatto con Hope, dicendo che si è sentito minacciato visto che Liam lo ha aggredito in modo molto indisponente mettendo in dubbio la sua relazione con Zoe. Mentre Steffy è scettica circa la veridicità di questa spiegazione, Ridge è propenso a credere alle parole del figlio. Quando padre e figlia restano da soli, visto che Thomas improvvisamente va via, Steffy prova a rassicurare l’uomo sul fatto di essere un buon genitore. Gli dice che senza di lui si sentirebbe persa e che ha rinunciato a tante cose per riuscire a far vivere una vita più felice ai suoi figli, in particolare per quanto riguarda la fine del suo matrimonio con Brooke. Ridge è davvero commosso per queste parole ma, nonostante questo, non riesce a mettere in dubbio la buona fede di Thomas che sembra davvero essere sul punto di iniziare una nuova vita insieme alla Buckingham.

Le condizioni di Liam per il matrimonio di Hope

Liam ha organizzato una serata romantica per lui e Hope. Dopo aver messo la bambina a dormire, accende tutte le candele in casa e dice alla compagna di aver bisogno di parlarle. Inizia con il raccontarle di quanto sia felice dal momento che sono riusciti a rimettere insieme la loro famiglia, dopo che hanno scoperto che Beth è viva. Per questo motivo e per lasciarsi alle spalle l’anno orribile che hanno vissuto, lui vorrebbe immediatamente sposarla. A questo proposito prende dalla tasca l’anello nuziale che la ragazza si era tolta mesi prima e le chiede di risposarlo. Prima di conoscere la sua risposta, però, Liam specifica che il matrimonio ci sarà a due condizioni: deve immediatamente smettere di lavorare con Thomas e deve rinunciare di essere cogenitrice insieme a lui. Il Forrester, infatti, sta ancora tentando di manipolarla e Liam non vuole trascorrere tutta la vita dovendosi guardare le spalle dalle trame di quel pazzo criminale. Hope piange e sta per comunicare la sua risposta ma proprio in quel momento di spalanca la porta ed entrano Douglas e Thomas. Mentre il bambino chiede a Hope di accompagnarlo da Beth per darle un bacio, il Forrester si accorge dell’anello e capisce di aver interrotto qualcosa. Poi inizia a provocare Liam dicendogli che è molto strano che si sia deciso a chiedere la mano di Hope proprio dopo il loro litigio, quindi se lui fosse nella ragazza non prenderebbe in considerazione una proposta del genere.

