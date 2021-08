Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 3 agosto: Steffy torna a casa

Beautiful, anticipazioni puntata oggi 3 agosto

Nella puntata di oggi, martedì 3 agosto, della soap opera “Beautiful” Steffy è pronta per tornare a casa, dove trascorrerà il suo periodo di convalescenza. La Forrester è molto felice di poter riabbracciare sua figlia Kelly, anche se sa che soffrirà molto per il forte dolore alle costole che le impedisce di stare in piedi. Wyatt e Flo, dopo aver lasciato l’ospedale, vanno alla Forrester e qui incontrano Katie che chiede notizie della Spectra. Sono così costretti a raccontarle tutta la verità e la Logan resta davvero stupita nello scoprire l’inganno dell’amica che credeva davvero sul punto di morte. Mentre si rammarica per essere stata raggirata, riceve un messaggio da parte di Sally.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Steffy in ospedale parla con il dott. Finn per rassicurarlo sulle sue condizioni di salute, visto che spera di poter tornare presto a casa da sua figlia. Il medico, però, la invita a non fare l’eroina e a utilizzare gli antidolorifici. Quando il dottore lascia la stanza, viene subito fermato da Ridge che gli chiede delucidazioni sullo stato di salute della figlia e, quando viene a sapere che non ha intenzione di prendere dei calmanti per il dolore, si propone di parlare con lei per convincerla. Poi chiede a Brooke di raggiungere Hope a casa sua per darle una mano a gestire Kelly. Più tardi raggiunge Steffy in camera perché vuole accertarsi delle sue condizioni, insieme a Bill e Liam, che rassicura Steffy dicendole che la moglie si sta prendendo cura della bambina. Sally ha chiesto di parlare con Wyatt, mentre Penny tenta di convincere Flo a non denunciarle. Allo stesso modo Sally spiega a Wyatt che ha inventato tutto per restare con lui, ma ora si è resa conto che lo aveva già perso, visto che lui è innamorato di Flo, tuttavia spera che in fondo al suo cuore possa trovare la forza di perdonarla. Wyatt sa che la ragazza è molto pentita ma quello che ha fatto è davvero molto grave. Flo la invita ad avere pazienza: ottenere il perdono, come lei ben sa, è un processo molto lungo.

