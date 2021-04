Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 3 aprile: Ridge furioso con Brooke?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 3 aprile

Nella puntata di oggi, sabato 3 aprile, di Beautiful Steffy parla con il fratello il quale la convince a non raccontare che dietro il bacio che ha dato a Liam c’è il suo zampino. Lo stilista dice alla sorella che se confesserà tutto lo Spencer e Hope si sposeranno, quindi la sorta a lottare per riavere l’uomo che ama. Brooke parla con Liam e capisce le motivazioni che l’hanno spinto a baciare Steffy. Trovandosi d’accordo con lui sull’opinione che ha della pericolosità di Thomas, decide di parlare di nuovo con sua figlia per chiederle se davvero vuole rinunciare alla sua famiglia con Beth e lo Spencer per poter stare accanto a Douglas. Hope non risponde ma non sembra decisa a tornare sui suoi passi circa la relazione con Liam. Entrambi, però, si pensano con molta intensità anche se non sanno come poter rimettere a posto le cose fra loro.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope ha chiuso la sua relazione con Liam e l’uomo non riesce a farsene una ragione. Sfogandosi con Steffy si dice incredulo per quanto successo e le dice che non riesce proprio a capire come sia potuta arrivare proprio mentre si baciavano. Poi la esorta a non sentirsi in colpa perché lei non è in alcun modo responsabile di quello che è successo, oltre al fatto che lui ha ricambiato il suo bacio. La Forrester, invece, si sente davvero colpevole perché sapeva benissimo dell’arrivo di Hope, grazie alla telefonata di Thomas, per cui ha volontariamente fatto in modo che li vedesse proprio per provocare una rottura fra loro. Questo modo di fare, però, non rientra nel suo modo di essere quindi prima prova a rincuorare l’uomo poi sta quasi per confessargli che c’è molto di più di quello che lui immagina. Proprio in quel momento, però, il fratello le manda un messaggio invitandola a non dire nulla e a raggiungerlo immediatamente al di fuori della porta di casa. Thomas, infatti, sta spiando tutta la conversazione ed è deciso a fare in modo che le cose restino come sono. Poco prima ha ricevuto una telefonata da Ridge che lo invitava a stare accanto alla sorella, visto che in giornata Liam e Hope avrebbero annunciato il loro fidanzamento ma il ragazzo aveva risposto rassicurandolo sul fatto che Steffy sarebbe stata benissimo.

Ridge furioso con Brooke?

Brooke raggiunge Hope a casa pensando di poter festeggiare con lei il suo fidanzamento. Trova invece la figlia che sta mettendo tutte le cose di Liam nelle valige, per poter togliere ogni segno di lui nella loro ex casa comune. Quando racconta a sua madre quello che è successo e soprattutto il fatto che abbia lasciato il compagno, Brooke non vuole crederci e la invita a riflettere sulle sue decisioni. Soprattutto dopo aver trascorso tanto tempo a lottare per la loro famiglia, Hope non può buttare all’aria tutto. D’altra parte un singolo bacio può non voler significare nulla di particolare. A queste parole, però, Hope ribatte che non vuole una storia come quella che sua madre ha avuto con Ridge, sempre indeciso fra lei e Taylor. Ridge, invece, è a casa di Eric ed è molto preoccupato per lo stato d’animo di Steffy, visto che immagina che Hope e Liam potranno a breve sposarsi. Viene raggiunto da Shauna che ancora una volta ricopre il ruolo di spalla sulla quale piangere per i suoi problemi. Il Forrester, infatti, le racconta delle sue preoccupazioni, poi elogia la Fulton che ha il potere di dirgli sempre la cosa giusta al momento giusto e di riuscire a farlo sentire meglio in qualunque situazione.

