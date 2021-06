Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 3 giugno: Brooke mette in guardia Zoe

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 3 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 3 giugno, di Beautiful Vinny prova nuovamente a convincere Thomas a rinunciare al suo folle piano per riconquistare Hope. Già una volta Vinny era riuscito a fermare Thomas, dopo che Douglas raccontò la verità su Beth. Questa volta, però, Thomas è irremovibile e chiederà all’amico di stare da parte perché Douglas è suo figlio e nessuno può dirgli come deve comportasi col bambino. Brooke consiglia a Zoe di non fidarsi di Thomas, che è ancora ossessionato da Hope. Ma la ragazza sembra non voler ascoltare gli avvertimenti della Logan. Intanto Bill ripensa al bacio scambiatosi con Brooke e parla con Wyatt del matrimonio a casa Forrester: si andrà fino in fondo?

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful Steffy, Liam e Hope sono decisi a smascherare pubblicamente Thomas. Lo stilista ignaro del piano organizzato contro di lui, cercherà ancora una volta di fare leva sul piccolo Douglas. Thomas dirà al figlio di amare ancora Hope ma è costretto a sposare la Buckingham dato che la giovane Logan continua a rifiutarlo, e per questo darà al bambino una grande responsabilità, quella di convincere Hope a tornare da lui per formare la famiglia tanto desiderato dal piccolo. Secondo Thomas, Hope è disposta a fare qualsiasi cosa per garantire la serenità del figlio adottivo. Ma Hope sa già delle intenzioni di Thomas e a sua volta sta escogitando un piano non solo per smascherare il giovane Forrester ma anche per assicurare al piccolo un futuro felice assieme a lei e Liam. Intanto Thomas viene consigliato dal suo amico Vinny, che cerca di farlo ragionare e lo invita a rinunciare al suo piano.

