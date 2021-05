Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 3 maggio: Flo spinge Wyatt verso Sally…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 3 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 3 maggio, di Beautiful, Waytt è molto sconvolto e racconta a Flo della malattia di Sally e della sua imminente morte, confessandole che si sente in colpa per il fatto che l’ha ferita così tanto proprio in una situazione così difficile. La Fulton, allora, lo spinge a non preoccuparsi per lei e a trascorrere più tempo possibile insieme a Sally per starle accanto negli ultimi giorni della sua vita. Liam affronta Thomas e i due litigano in modo molto violento arrivando quasi alle mani. Successivamente lo Spencer, con l’aiuto di Brooke, va a parlare con Hope nel tentativo di farle capire che lo stilista la sta manipolando di nuovo, nascondendo le sue reali intenzioni. La ragazza, però, ancora molto ferita per quello che presume essere il tradimento di Liam, quasi per dispetto afferma che Thomas sia assolutamente cambiato rispetto all’uomo disturbato che era prima. Questi continui tentativi di Brooke di allontanare sua figlia da Thomas sono il motivo per cui la Logan ha un ulteriore scontro con suo marito il quale si sta stancando di dover sempre difendere suo figlio e inizia a pensare che il suo matrimonio sia ormai finito.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas ha messo Hope con le spalle al muro e vuole una risposta su quello che potrà essere il loro futuro insieme come coppia e come famiglia. Per fortuna, però, arriva Douglas che ha convinto Zoe a riportarlo dalla mamma: nonostante lo stilista provi a convincerlo ad andarsene di nuovo con la modella, il bimbo afferma di preferire trascorrere il tempo con la mamma e il papà. Intanto Brooke, sempre più preoccupata per sua figlia, raggiunge Liam alla Spencer Communication e lì trova anche Bill al quale chiede aiuto per convincere il figlio a lasciare casa di Steffy per tornare con Hope. Lo Spencer senior non vuole fare pressioni sul figlio, visto che in fondo lui spera che Liam resti con Kelly e sua madre, ma concorda con la donna sul fatto che il figlio di Ridge sia un pericolo per tutti e che sia un abile manipolatore, capace di ingannare anche suo padre. Liam ha intuito perfettamente che Thomas sta usando Zoe per riuscire ad arrivare più facilmente a Hope e che sfrutta anche l’amore che la Logan ha per i bambini per tenerla sempre più legata a sé. Proprio pensando alla Buckingham, il ragazzo ha un’idea per riuscire a smascherare il suo rivale.

Wyatt si sfoga con Flo che…

Waytt è andato a parlare con Sally perché vuole farle sapere che per lei ci sarà sempre, anche se non stanno più insieme. Si rende subito conto che la ragazza ha qualcosa che non va ma ovviamente non può farle sapere di conoscere le sue condizioni di salute perché ha promesso a Katie che non avrebbe detto nulla. Proprio mentre i due ragazzi parlano, arriva anche la Logan che è venuta a sincerarsi delle sue condizioni di salute. Quando restano da sole, Katie prova a convincerla che deve assolutamente vedere un secondo specialista, perché solo così potrà effettivamente essere sicura che la prima diagnosi è stata giusta. La Spectra, però, dice che non sprecherà il tempo che ancora le resta facendosi vivisezionare dai medici e vuole solo pensare a come sfruttare il prossimo mese. Waytt, invece, va a casa di Flo perché ha bisogno di dirle tutto quello che ha saputo su Sally. Trova la ragazza intenta a parlare con la madre che, contrariamente a quanto la figlia le ha pregato di fare, già fantastica su come potrebbero chiamarsi i numerosi figli che faranno. L’espressione molto seria del fidanzato, però, inducono Shauna a lasciarli solo per parlare.

