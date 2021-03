Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 3 marzo: Brooke e Ridge soffrono ma…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 3 marzo

Nella puntata di mercoledì 3 marzo, sia Steffy che Hope consolano i rispettivi genitori che soffrono per la fine del proprio matrimonio. La Forrester, però, non ha molto tempo per stare vicino al padre perché viene sorpresa con una richiesta di Liam. Poiché lo Spencer non si fida di Thomas e della sua proposta di lavorare al rilancio della Hope For The Future, chiede alla ragazza di aiutarlo a smascherare lo stilista. Steffy da un lato non vuole deludere Liam, anche perché pure lei è convinta che il fratello trami qualcosa, dall’altro non se la sente di tradire così apertamente Thomas. Intanto il giovane stilista della Forrester ha un confronto con Shauna: nonostante la Fulton gli abbia chiarito che è dispiaciuta di veder soffrire Ridge per la fine del suo matrimonio, Thomas comunque la incoraggia a fare il passo decisivo per conquistare il padre, convinto che la madre di Flo possa strapparlo definitivamente dalle braccia della Logan. Shauna, però, non si fida dell’entusiasmo manifestato da Thomas, soprattutto perché sa benissimo fino a dove possa spingersi il ragazzo.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Thomas prova a convincere Hope a rilanciare insieme la collezione della Logan, convinto che dopo aver proposto l’idea della sfida con quella di Steffy, Hope non negherà il suo assenso a tornare a lavorare insieme. Invece la ragazza risponde di no, stupendolo. Il giovane stilista della Forrester, però, non si dà per vinto e prova a dirle che non c’è tempo da perdere, che lui ha già molti modelli pronti e che vincere la gara e attirare l’interesse dei compratori sarà molto semplice. La Logan, però, ribadisce che se è costretta alla sua presenza per crescere insieme Douglas, non intende fare lo stesso per quanto riguarda il lavoro: non può dimenticare tutto quello che il ragazzo le ha fatto passare e non perdonerà mai il fatto che ha contribuito a tenerla lontana dalla sua bambina. Thomas ha un moto di stizza per questa decisione. Liam, intanto, si confronta con suo fratello Waytt sul fatto che Thomas stia provando a convincere la compagna a tornare a lavorare con lui e il ragazzo lo invita ad intervenire prima che sia troppo tardi.

Hope e Steffy in crisi per i loro genitori

Liam decide, così, di andare alla Forrester per parlare con Thomas e metterlo in guardia dal dare ancora fastidio a sua moglie, ma viene stupito nello scoprire che Hope ha già rifiutato. Così lo Spencer ne approfitta per dirgli che si deve rassegnare al fatto che la Logan ha scelto di stare con lui e con Beth, invitando ad indirizzare il suo interesse verso un’altra donna. Hope, invece, va negli uffici si Steffy e Ridge per avvisarli del fatto che accetta la sfida ma che intende partecipare con un altro stilista. Mentre il Forrester è stupito da questa decisione, Steffy ne è molto felice. Già precedentemente, infatti, aveva discusso con il padre sull’ossessione che il fratello dimostra nei confronti della Logan e che in un certo senso, ha contribuito anche a rovinare il suo matrimonio. Ridge, tuttavia, non considera anormale l’attaccamento del figlio ad Hope e quasi tenta di convincerla a ripensare alla sua decisione di estromettere Thomas da Hope For The Future. Steffy, invece, dice apertamente alla sorellastra di apprezzare questa sua scelta ma prova anche a convincerla a non accettare la sfida, invitandola a dedicare più energie a sua figlia e solo dopo al lavoro. Hope, però, è determinata a trovare un altro stilista altrettanto bravo e a competere con la rivale per non far morire la collezione, quindi le risponde che si sente pronta a rientrare a pieno titolo al lavoro.



