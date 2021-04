Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Wyatt torna da Sally?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 30 aprile

Nella puntata di oggi, venerdì 30 aprile, di Beautiful Waytt parla finalmente con Sally e le dice che, anche se non stanno più insieme, sarà sempre al suo fianco e potrà contare su di lui come amico: ovviamente deve fingere di non sapere della sua malattia. Thomas parla con Hope e le chiede se per loro due c’è una speranza. Poi, per farla sentire in colpa, aggiunge che a far soffrire Douglas non è la vicinanza fra lui e Zoe ma il fatto che la sua nuova mamma stia continuamente rifiutando suo padre e questo ostinato rifiuto impedisce a loro tre di essere una vera famiglia. Ridge va a casa di Brooke e le dice che sente molto la sua mancanza e che vorrebbe tornare con lei. I due si baciano di nuovo ma dopo poco ricominciano a litigare perché la Logan si ostina a non volersi fidare di Thomas e a non volergli concedere una seconda possibilità, reputandolo un pericolo per tutti. Ridge inizia ad essere molto stanco di queste continue discussioni che sempre più spesso si trasformano in litigi molto violenti e minano le fondamenta del loro rapporto, allontanandoli sempre di più.

Nelle ultime puntate di Beautiful, dopo aver raccontato a Bill quello che sa sulla salute di Sally, Katie gli confessa che non sa cosa fare: l’amica le ha chiesto di mantenere il segreto sulle sue condizioni di salute ma lei ritiene che l’unica cosa di cui abbia bisogno in questo momento la Spectra è proprio avere accanto il grande amore della sua vita. Per questo motivo non sa davvero come comportarsi e lo stesso Bill non sa cosa sia meglio fare. Poi quando arriva all’improvviso in ufficio Waytt, la Logan ha un’illuminazione: deve fare in modo che gli ultimi giorni di vita di Sally siano i più sereni possibile. Quindi decide di raccontare tutto al figliastro, nella speranza che faccia la cosa giusta. Waytt resta molto colpito perché non immaginava che il problema di Sally fosse di natura medica e non psicologica. Katie lo prega di far finta di nulla quando la incontrerà visto che la ragazza ha espressamente chiesto che non gli venisse raccontato nulla, ma rammenta a Waytt che ha solo un mese di tempo per aiutare la ragazza ad andarsene via da questa vita in modo sereno.

Il piano di Thomas per riuscire a conquistare Hope passa per la festa di compleanno che ha organizzato a Zoe. Dopo aver radunato tutto l’ufficio, Vinny e ovviamente il piccolo Douglas, lo stilista si mostra subito molto affettuoso con la modella, regalandole un paio di orecchini di brillanti molto preziosi. Questo comportamento e l’atteggiamento intimo che ha nei confronti della ragazza suscitano nei presenti delle razioni diverse. Douglas è molto contrariato e teme che questa vicinanza possa in qualche modo allontanare la sua nuova mamma da lui. Hope, di conseguenza, si irrita molto perché non vuole che Douglas sia ansioso e preoccupato. Vinny si arrabbia con l’amico, dicendogli che deve smetterla di usare suo figlio per raggiungere i suoi obiettivi, incurante di quello che il bambino prova. Quinn, invece, è quasi ammirata dall’audacia di Thomas e gli chiede quale sia il suo piano, ricevendo come risposta dallo stilista che l’impegno che sta mettendo nel corteggiare la modella è giustificato dalla possibilità di avere una buona alternativa qualora le cose con Hope non dovessero andare bene. Anche Carter è contrariato perché inizia a provare qualcosa per la Buckingham e la corteggia in modo molto velato, ma è preoccupato del fatto che Zoe possa lasciarsi abbindolare da Thomas, in grado di manipolare tutti per i suoi scopi.

