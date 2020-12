Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 dicembre: Thomas vuole liberarsi di Brooke!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 30 DICEMBRE

Beautiful torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare di Thomas. Il giovane stilista ha fatto discutere Ridge e Brooke con le sue manovre e con quello che ha fatto venire a galla su Shauna e la sua notte con il padre ma questo non è bastato a separarli. Nella nuova puntata della soap americana continueremo ad assistere ancora alle macchinazioni di Thomas che, sentita la conversazione tra il padre e la sua “nuova amica”, finisce per pensare ad un nuovo piano per allontanare i due e mettere Brooke con le spalle al muro. Riuscirà davvero a farlo vendicandosi di lei oppure no? Lo scopriremo solo quando la soap tornerà in onda oggi con l’ultima puntata del 2020 visto che poi la soap tornerà il 2 gennaio prossimo.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, nonostante Brooke sia consapevole del gesto di Flo, rifiuta di darle una seconda chance, stesso discorso anche per Thomas. Infatti Brooke non perdonerà il figlio di Ridge, ma addirittura cercherà di allontanarlo sia dall’azienda che dalla famiglia. Tra Thomas e Brooke si è già verificato uno scontro anche abbastanza violento, dove la Logan, insultata e anche offesa dalle parole del giovane Forrester che l’ha sempre considerata come colei che ha distrutto la sua famiglia, ha finito per alzare le mani. Dopo questo spiacevole episodio i due hanno cercato di evitarsi in qualsiasi modo anche se Thomas è sempre stato difeso e appoggiato dal padre anche se la moglie di quest’ultimo continua a fare pressione per ricordargli quanto male ha fatto. Forrester ritiene che questo debba avere un maggiore sostegno e supporto da tutti. Quando la Logan insisterà per allontanarlo da tutti e tutto, Ridge avrà un duro scontro con lei e sarà pronto a non assecondarla anche a costo di mettere a dura prova il loro matrimonio, lei è convinta che Thomas sul luogo di lavoro potrebbe cercare di manipolare nuovamente sua figlia Hope ma Ridge non ci sta e non molla, lui è uno dei legittimi eredi all’impero Forrester e non verrà mandato via. Come potrà fare Thomas a sbarazzarsi di lei? Stupito dalla scoperta che Flo abbia donato un rene per salvare Katie, Wyatt decide di andare a trovarla, per capire quali siano le sue reali intenzioni e lei ammetterà di aver agito per ottenere il perdono delle zie Logan ma anche di provare ancora dei sentimenti per il giovane oramai impegnato con Sally. Intanto alla Forrester Creations Thomas sente di nascosto una conversazione piccante tra Ridge e Shauna, in cui parlano della famosa notte trascorsa insieme…



