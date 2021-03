Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 marzo: Liam si consola con Steffy!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 30 marzo

Nella puntata di oggi, martedì 30 marzo, di Beautiful, Liam si ritrova a vagare da sola e si reca a casa di Steffy dove racconta alla sua ex compagna tutto quello che è successo con Hope e con Thomas. La mattina dopo Brooke viene a sapere dalla figlia della proposta di matrimonio dello Spencer e del fatto che lei abbia chiesto all’uomo di non metterla di fronte ad una scelta. La Logan senior spinge la ragazza a riconciliarsi immediatamente con Liam visto che, nonostante tutto l’amore che prova nei confronti di Douglas, comunque la sua priorità deve essere il futuro marito e la loro figlia Beth. Poi inizia a parlare male del figliastro, aggiungendo che si tratta davvero di un cancro in seno alla loro famiglia, che sta avvelenando tutti loro. Le due non si rendono conto che il ragazzo le sta spiando di nascosto. Spinta dalla madre, Hope decide di andare da s

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Ridge è a casa di Steffy e racconta alla figlia di quanto sia fiero di Thomas che, rispetto a qualche mese prima, sta facendo di tutto per riuscire ad essere un padre migliore. La figlia, però, sottolinea come il fratello sia riuscito a superare il momento difficile solo grazie all’aiuto del padre che ha rinunciato a tanto per essere al suo fianco e supportarlo in questo miglioramento. Ridge, però, dice che è normale per un genitore essere di supporto ad un figlio fragile e allo stesso tempo si dice fiero anche di lei, che invece è una ragazza con la testa sulle spalle. Il Forrester, però, confessa alla figlia di volere per lei la felicità che provava quando era sposata con Liam e prova a insinuare nella ragazza il dubbio che lo Spencer sia ancora innamorato di lei, visto che anche se vive con Hope comunque non l’ha ancora risposata. Steffy, però, è del parere contrario e non vuole farsi illusioni sulle intenzioni dell’ex marito: sa benissimo che lui le vuole molto bene ma con altrettanta certezza pensa che l’uomo ora sia perdutamente innamorato di Hope.

Al cottage Thomas fa di tutto per provocare Liam, visto che pensa che la sua proposta di matrimonio ad Hope non sia andata a buon fine, trovando una certa aria pesante in casa. Quando, però, si rende conto che la tensione era dovuta al fatto che lo Spencer ha chiesto alla ragazza di rinunciare a Douglas, facendo perdere allo stesso Thomas la possibilità di stare più tempo possibile con Hope, lo stilista va nel panico e prova a chiedere alla ragazza di parlare da soli, così dal convincerla del contrario. La Logan, però, chiede a Thomas di portare il bambino a letto, rifiutando di parlare con lui. Quando il Forrester va via, Liam ribadisce che quello che è appena successo è la prova lampante dell’influenza che Thomas cerca di esercitare sulla loro coppia. Poi implora la ragazza di accettare la sua proposta di matrimonio e soprattutto quella di rinunciare alla custodia di Douglas ma Hope scoppia in lacrime perché non se la sente di rinunciare la bambino, l’artefice del ricongiungimento della loro famiglia. Propone a Liam di sposarsi e poi trovare un modo per arginare le ingerenze di Thomas ma lo Spencer si rifiuta di immaginare il loro matrimonio in tre e così esce precipitosamente, pensando che la loro storia sia davvero ad un bivio. Intanto Thomas è a casa di Eric e mette a letto Douglas, poi quando il bambino gli dice che sogna di vivere sotto lo stesso tetto di mamma Hope, lo stilista gli promette che farà di tutto affinché il suo desiderio si realizzi quanto prima.

