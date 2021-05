Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 31 maggio: Brooke si sente in colpa…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 31 maggio

Nella puntata di oggi, lunedì 31 maggio, di Beautiful, Brooke si sente molto in colpa per il bacio che ha dato a Bill: non è giusto nei confronti di Ridge, che lei ancora ama, ma soprattutto non lo è per Katie. Spencer, però, la rassicura perché nonostante provi dei sentimenti per lei, è con sua sorella che vuole stare. Nel frattempo Ridge è molto felice per come le cose si stanno aggiustando. Suo figlio il giorno dopo sposerà la fidanzata, dimostrando di non essere più ossessionato da Hope, e a quel punto lui è Brooke potranno tornare di nuovo insieme. Thomas, invece, è convinto che il giorno delle nozze la sposa sarà Hope e non Zoe. Per questo motivo istruisce suo figlio Douglas su quello che deve dire alla giovane Logan per riuscire a convincerla che deve sposare suo padre.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 29 maggio: Brooke allo scontro con Thomas!

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Shauna rassicura Ridge sul fatto che Brooke riuscirà a perdonare Thomas una volta che il ragazzo sposerà Zoe. Poi va via invitandolo a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e a ricordare che è l’uomo più sexy e gentile del mondo. Ridge sorride fra sé pensando che Shauna sa sempre come risollevargli il morale, a differenza della moglie che, invece, fa di tutto per complicare le loro vite. Al cottage Bill promette a Brooke che farà di tutto per proteggere sia lei che Hope dalle grinfie di Thomas. Spencer aggiunge anche che, pure se il loro matrimonio non ha funzionato e non stanno più insieme, comunque lui le vuole molto bene e ci sarà sempre per lei e farà di tutto per vederla felice. Brooke non riesce a credere di avere qualcuno dalla sua parte, dopo essersi sentita per tanto tempo da sola contro il figliastro. I due si abbracciano con affetto e a un certo punto, si baciano. I due non si accorgono, però, che al di fuori della finestra qualcuno li sta osservando.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 28 maggio: Ridge e Brooke di nuovo insieme?

Thomas è riuscito a depistare i sospetti di Zoe che ha sentito parte della sua conversazione telefonica con Vinny ma lo stilista ha saputo convincerla che parlava di una seconda cerimonia più intima e personale che pensa di organizzare solo per loro due in viaggio di nozze. Il ragazzo non immagina che proprio in quel momento Hope è venuta a sapere tutta la verità sul bacio di Steffy e Liam. Il giovane Spencer le dice che possono ancora avere la famiglia che desiderano, non solo loro due e Beth ma anche con Douglas. Sentendo che il compagno vuole includere anche il bambino, facendo un passo avanti rispetto a quelli che erano stati i motivi di litigio fra loro, Hope sente la commozione diventare sempre più forte, sapendo che finalmente il suo sogno d’amore potrà realizzarsi. Tuttavia non è disposta a perdonare Steffy visto che la considera una delle principali colpevoli

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 27 maggio: Steffy dice la verità a Liam

