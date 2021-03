Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 31 marzo: Hope e Liam allo scontro?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 31 marzo

Nella puntata di oggi, mercoledì 31 marzo, di Beautiful, Thomas segue Hope che ha deciso di andare a casa di Steffy per parlare immediatamente con Liam. Lo stilista ha un folle piano per impedire che la Logan e lo Spencer possano chiarirsi e quindi decidere di sposarsi: chiama quindi la sorella dicendole che Hope sta per arrivare a casa sua e la esorta a baciare il suo ex marito davanti a lei, in modo che possa pensare che abbiano trascorso una notte d’amore insieme. La giovane, che non ha mai dimenticato Liam, decide di seguire il consiglio di suo fratello e lo bacia. Hope assiste alla scena sconvolta e, durante un confronto con lo Spencer, gli dice che il vero impedimento al loro amore non è Thomas ma la presenza di Steffy, che non ha mai davvero abbandonato la speranza di poterlo riconquistare. La Logan è affranta e decide di lasciare per sempre lo Spencer.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 30 marzo: Liam si consola con Steffy!

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, dopo aver lasciato Hope a casa, Liam è andato via e la compagna non ha più avuto sue notizie. Così il mattino dopo, non vedendolo tornare a casa, va da sua madre Brooke per raccontarle tutto quello che è successo la sera prima. La Logan senior è sconvolta e non crede a quanto è stato capace di fare ancora una volta Thomas. Così esorta la ragazza a rompere ogni indugio e la invita a ragionare sul fatto che ancora una volta lo stilista è riuscito a manipolarla, facendole fare esattamente quello che desidera. Poi dice alla figlia che deve finalmente aprire gli occhi e mettere davanti ad ogni cosa il bene della sua famiglia che è composta da Liam e da Beth. Le due donne non si rendono conto che Thomas è arrivato all’improvviso e si è nascosto dietro la finestra per sentire che cosa si dicono le due. Lo stilista apprende, così, che Brooke lo paragona ad un tremendo virus che si insinua in ogni relazione e la distrugge: lo sta facendo con Liam e Hope dopo averlo già fatto con Brooke e Ridge. Hope si dice pronta a rinunciare a qualsiasi cosa pur di avere la sua famiglia riunita: ama da morire Liam e farà di tutto per sposarlo. Allora Hope decide di chiamarlo e scopre che il ragazzo è a casa di Steffy dove ha trascorso la notte con Kelly. La ragazza gli chiede di raggiungerla al cottage, poi dopo aver attaccato cambia idea e decide di andare direttamente a casa della Forrester.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 29 marzo: Thomas interrompe Liam e Hope...

Liam si rintana da Steffy ma quando Hope chiama…

Liam ha dormito con la figlia sul divano di casa di Steffy. La mattina dopo la Forrester li trova ancora addormentati e il suo cuore si riempie di gioia poi, dopo aver mandato Kelly all’asilo e aver aspettato il completo risveglio dello Spencer, gli chiede come mai sia arrivato a casa sua la sera prima. Liam, così, racconta della proposta di matrimonio che ha fatto ad Hope e del fatto che proprio suo fratello sia sbucato all’improvviso, rovinando un momento molto importante, come ormai fa da tempo. Poi aggiunge che ha detto alla compagna di volere un futuro con lei ma di non essere disposto ad un matrimonio a tre, visto che Thomas non si limiterà e cercherà di intrufolarsi sempre di più. Per questo motivo ha posto a Hope un ultimatum: se vuole sposarsi deve rinunciare a lavorare con lo stilista e ad essere cogenitore di Douglas. Steffy è combattuta fra il desiderio di essere una spalla per Liam e il dolore per sapere che l’uomo del quale è innamorata vuole sposare un’altra. Liam se ne rende conto e le chiede scusa per quello che le sta facendo passare ma è l’unica persona con la quale si sente di sfogarsi. Poi Liam riceve la chiamata di Hope e si accordano per vedersi al casa.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 27 marzo: Hope si fida di Thomas e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA