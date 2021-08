Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 4 agosto: il ritorno di Thomas

Beautiful, anticipazioni puntata oggi 4 agosto

Nella puntata di oggi, mercoledì 4 agosto, della soap opera statunitense “Beautiful” Katie, dopo aver scoperto la verità sulla malattia di Sally, affronta duramente la Spectra per averla ingannata. Ridge e Liam invitano Steffy a seguire la terapia che le ha prescritto il dott. Finn e a prendere i farmaci per la terapia del dolore. Inaspettatamente Thomas si presenta alla porta della sorella Steffy con un mazzo di fiori.

Beautiful: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” le condizioni di salute di Steffy iniziano a migliorare e nonostante il forte dolore, il dottore Finnegan decide che la ragazza può proseguire la sua convalescenza a casa, assistita e aiutata dai suoi cari, e dai farmaci che le allevieranno i dolori. La ragazza necessita di tanto riposo, serenità, e soprattutto di sua figlia Kelly, che nei giorni in cui è rimasta in ospedale si è trasferita dal padre Liam e da Hope. Intanto Wyatt e Flo hanno raccontato a Katie la verità sulla malattia di Sally: è stato tutto un inganno per riconquistare il giovane Forrester. Katie è senza parole e in quel momento riceve un messaggio della giovane stilista che le chiede scusa.

