Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 4 febbraio: Ridge alla ricerca di Thomas

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 4 FEBBRAIO

Nella puntata di oggi, giovedì 4 febbraio, di Beautiful Hope è disperata perché pensa di essere un’assassina e per questo motivo vuole contattare immediatamente Ridge per raccontargli tutto quello che è successo la sera prima con Thomas. Brooke, però, la invita a ragionare bene su questa cosa perché potrebbe essere accusata di omicidio. Quindi si offre di aiutarla a nascondere tutto sia a Ridge che a Liam. Proprio il marito di Brooke racconta a Steffy di essere molto preoccupato perché teme che Hope, con la sua influenza su Thoms, possa riuscire a convincerlo di lasciarle la custodia di Douglas. Liam viene a sapere che Hope è ormai legalmente la tutrice del piccolo Douglas insieme a Thomas. Per questo motivo, ignorando che Thomas sia scomparso nell’acido, è molto preoccupato perché teme che ora la sua compagna sarà costretta a trascorrere molto più tempo insieme allo stilista della Forrester.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope è tornata piangente a casa di Brooke e racconta alla madre quello che è successo la sera prima. La Logan senior non riesce a capire che cosa la figlia farfugli e così decide di accompagnare Douglas a letto per essere poi libera di parlare con Hope in tutta tranquillità. In effetti al suo ritorno la ragazza le spiega tutto quello che è successo la sera, il senso di pericolo che ha provato quando Thomas si è fatto insistente per trascorrere la notte con lei, il fatto che lei lo abbia spinto per liberarsi, facendolo cadere in una vasca piena di acido. Brooke è sconvolta rispetto ai racconti della figlia e non riesce a credere né che il figliastro sia stato capace di tanto, né che possa essere capitato un altro incidente che ha visto coinvolto Thomas. Quando, però, Hope aggiunge che il ragazzo prima di cadere ha firmato i documenti di adozione di Douglas, Brooke inizia a pensare che nonostante la tragedia in corso, comunque la ragazza è riuscita ad ottenere quello che voleva e la invita a concentrarsi soprattutto sul bambino e sul fatto che sta riuscendo a garantirgli un futuro sereno.

Ridge sconvolto per il comportamento delle Logan!

Ridge, invece, è da Steffy e si sta sfogando con la figlia per riuscire a superare la delusione per il suo matrimonio che sta andando a rotoli. Prima, però, discutono di Thomas e la ragazza conferma di voler molto bene a suo fratello ma di non riuscire ancora a superare la delusione per quello che il fratello ha fatto, compromettendo anche la sua felicità. Ridge le ricorda che è sempre stata una ragazza forte, riuscendo a superare molte situazioni difficili. Il suo desiderio più grande è quello che Thomas possa riuscire, con l’aiuto della sorella, a superare il suo momento di difficoltà e a diventare forte proprio come Steffy. La ragazza apprezza molto queste parole e assicura il padre che riuscirà, con il tempo, a perdonare suo fratello e che comunque, per quanto possa essere arrabbiata con lui, non permetterà a nessuno di portargli via il figlio. Sia Steffy che Ridge, infatti, non ritengono che l’attaccamento di Hope a Douglas abbia un che di morboso e che Thomas non debba lasciarsi abbindolare. Steffy, poi, invita il padre a mettere da parte tutti i suoi dubbi e a rimettersi il suo anello nuziale, l’unico gesto che può fare per riuscire a recuperare il rapporto con la moglie. Ridge ammette di amare moltissimo ancora la Logan ma allo stesso tempo di esserci rimasto molto male per il fatto che la donna abbia voluto mettere le distanze fra loro due. Tuttavia, appena riuscirà ad aiutare Thomas a rimettersi in piedi, riprenderà il suo posto accanto alla moglie, nella loro casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA