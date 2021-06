Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 4 giugno: Hope con l’abito da sposa!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 4 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 4 giugno, di Beautiful il matrimonio di Thomas e Zoe ha inizio, ma Douglas ha un attacco d’ansia e corre via per non assistere alla scena, seguito da Hope che corre a consolarlo. Thomas a quel punto vorrebbe fermare la cerimonia per accertarsi delle condizioni del bambino ma la modella vuole andare avanti e costringe Carter a proseguire, dicendo che a Douglas ci sta già pensando Hope. A quel punto tutti iniziano a credere che i due ragazzi si sposeranno davvero e Thomas inizia ad apparire un po’ nervoso. Proprio in quel momento Hope scende dalle scale che aveva precedentemente percorso Zoe, con indosso il secondo abito da sposa disegnato da Thomas, mano nella mano con Douglas: è chiaro che è seriamente intenzionata a interrompere il matrimonio perché ha qualcosa da dire.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 3 giugno: Brooke mette in guardia Zoe

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful a casa di Eric e Quinn fervono i preparativi per il matrimonio di Thomas e Zoe. Liam è in fibrillazione: per quanto si fidi di Hope teme che il suo affetto nei confronti di Douglas possa comprometterne il giudizio. La Logan segue il bambino in camera del padre e gli promette che farà di tutto per essere per sempre la sua mamma. Per questo motivo oggi farà qualcosa di inaspettato, ma lui non deve preoccuparsene e deve fidarsi di lei. Thomas ascolta tutto nascosto dietro la porta e si convince che Hope è decisa a bloccare le sue nozze. Per questo si sente di rassicurare Vinny sul fatto che non rischia di trovarsi invischiato in un matrimonio che non vuole perché il suo piano sta dando i frutti sperati: Douglas ha convinto Hope a sposarlo. Brooke ha voluto fare un ultimo tentativo per convincere Zoe ad aprire gli occhi e vedere quali siano i reali sentimenti di Thomas nei suoi confronti. La modella è molto colpita da queste parole perché, sotto sotto, si sente insicura del rapporto con il suo futuro marito ma davanti alla Logan mantiene il punto e le dice che sa quello che fa e andrà fino in fondo.

BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 3 e 2 giugno: Hope fermerà il matrimonio?

Thomas, convinto di avere la vittoria in pugno, scende al piano di sotto e si appresta ad aspettare all’altare Zoe, che scende le scale e guarda con apprensione il suo futuro sposo negli occhi, indossando uno dei due abiti da sposa disegnati proprio da lui. Negli uffici della Spencer Communication, Bill è molto nervoso perché ripensa al bacio che ha dato a Brooke. Proprio in quel momento entra in ufficio suo figlio Wyatt che capisce subito che c’è qualcosa che non va. Ovviamente l’uomo non può raccontare la verità e così dice di essere molto in pensiero per Brooke e la sua famiglia perché Ridge non sta facendo nulla per proteggerla dalle subdole mire di Thomas. In particolare odia il Forrester perché ha fatto di suo figlio un ragazzo viziato e assolutamente privo di scrupoli e pensa che qualcuno dovrebbe fermarlo. Come Brooke e Liam, anche Bill pensa che le nozze con Zoe siano solo una farsa organizzata per riuscire a manipolare Hope e teme che a fare le spese di tutto questo sarà suo figlio Liam.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 1 giugno: Steffy e Hope alleate contro Thomas

© RIPRODUZIONE RISERVATA