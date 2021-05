Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 4 maggio: Hope e Liam allo scontro!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 4 maggio

Nella puntata di oggi, martedì 4 maggio, di Beautiful, Hope è indispettita dal comportamento di Liam perché non ha dimenticato quello che il compagno ha fatto con Steffy, quindi ribatte molto piccata alle accuse che lo Spencer fa a Thomas, aggiungendo che almeno lo stilista è chiaro nel dirle quali sono i sentimenti che prova per lei. Brooke è molto preoccupata perché Hope sembra essere cieca di fronte alla realtà ma anche Ridge non vuole vedere la verità e per questo litigano di nuovo quando gli dice che proprio Thomas è stato la causa della fine del loro matrimonio e della separazione di Liam e sua figlia. Katie è sempre più preoccupata perché nota che la salute di Sally sta peggiorando molto velocemente mentre Waytt dice a Flo che starà al fianco della Spectra anche se ama lei ma se la Fulton dovesse sentirsi a disagio per questa situazione, lui farà subito marcia indietro.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope dice a Thomas che non deve far soffrire suo figlio, che è sempre più turbato nel vedere il padre che bacia Zoe ma lo stilista ribatte dicendole che sta cercando di andare avanti con la sua vita e per questo è normale che fra lui e la modella ci siano momenti di intimità sempre più frequenti. Inoltre pensa che alla fine il bambino si abituerà alla presenza della Buckingham e imparerà ad andare d’accordo con lei anche se non sarà mai la mamma che Douglas desidera, tuttavia sarà una madre presente, probabilmente anche sotto il suo stesso tetto, cosa che Hope non ha voluto fare. La Logan è molto turbata da queste parole e si confronta con Brooke che, però, è convinta che si tratti di una manovra del figliastro per riuscire a convincerla a stare con lui. La ragazza, però, non vuole vedere quello che la madre le mette sotto agli occhi e ribadisce che in realtà lo stilista e Zoe formano una bella coppia e molto affiatata e lui ha davvero voltato pagina, senza più essere ossessionato da lei. Non è dello stesso parere Liam che decide di affrontare Thomas per dirgli che deve stare alla larga da Hope visto che lui non ci casca nell’inganno alla quale sembrano credere tutti gli altri: lo Spencer ha capito che si tratta dell’ennesimo tentativo per manipolare Hope e Douglas così da raggiungere il suo scopo.

Mentre Liam e Thomas discutono animatamente, Hope è nascosta dietro ad uno stand di abiti e ascolta la conversazione. Decide poi di intervenire e sbuca all’improvviso chiedendo ai due che cosa stiano combinando visto che le loro urla si sentono in tutto l’ufficio. Anche Brooke e Ridge hanno l’ennesima discussione su questo argomento, visto che il Forrester non si riesce a spiegare come mai la moglie sia preoccupata e non si fidi di suo figlio, proprio ora che Thomas sta dimostrando a tutti di aver messo in carreggiata la sua vita e di stare costruendo un futuro con Zoe. In un ufficio adiacente, Katie sta provando a convincere Sally a non arrendersi e a chiamare il medico per sapere come procedere per vincere la battaglia con la malattia. La Spectra, invece, vuole solo dimenticare questa storia e sfruttare al meglio i giorni che le restano. Waytt racconta a Flo quello che ha saputo sulla salute di Sally. La Fulton non riesce a credere che una ragazza così giovane debba affrontare una prova tanto difficile e non ha dubbi su che cosa consigliare al fidanzato: deve assolutamente essere al fianco di Sally per aiutarla a superare questo momento così brutto. Lo Spencer le dice che la ama sempre di più, dopo aver toccato ancora una volta con mano la sua bontà d’animo.

