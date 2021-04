Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 aprile: Wyatt ripensa a Flo ma…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 5 aprile

Nella puntata di oggi, lunedì 5 aprile, di Beautiful, Waytt è pressato dalle insistenze di sua madre e confessa che forse ha esagerato nel giudicare con troppa severità Flo e che, se la Fulton non avesse preso parte al complotto per tenere Beth lontana dai suoi legittimi genitori, lui non avrebbe mai chiesto a Sally di sposarlo. Poi incontra proprio Flo e le confessa non solo che il suo fidanzamento non sta procedendo come immaginava ma anche che in fondo non è mai riuscito a dimenticarla, nonostante stia per sposarsi con un’altra. Ridge, non volendo ombre sul suo rapporto con Brooke, le confessa che quando non stavano insieme ha baciato più volte Shauna. La Logan non accoglie la notizia con serenità e si infuria, ritenendo non tanto il marito responsabile quanto piuttosto la Fulton stessa. Poi il suo furore si scaglia su Quinn, a suo dire colpevole di non averle detto quello che stava succedendo. La moglie di Eric fa evidentemente il tifo per la sua amica storica e non ha mai visto di buon occhio la Logan.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke, ancora scossa per la rivelazione che sua figlia ha lasciato Liam convinta che il ragazzo sia ancora innamorato di Steffy, prova a convincere Hope di ritornare sui suoi passi e di dare allo Spencer una seconda possibilità. Quinn parla con suo figlio Waytt e prova a convincerlo che Sally non è la persona giusta per lui. Nonostante Flo, invece, abbia commesso un grande errore nascondendo a tutti che Beth era viva, comunque sono cresciuti insieme e hanno un passato condiviso. È quindi arrivato il momento che suo figlio ammetta di amare ancora la Fulton e lasci la Spectra per avere una nuova storia d’amore con la donna che ha avuto accanto per tutta la sua vita. Waytt prova a ribattere che lui ora è felice con Sally e vuole sposarla ma la madre lo mette con le spalle al muro e gli ricorda che lui e la sua fidanzata non si vedono mai, segno che il ragazzo non ha quindi tutta questa voglia di trascorrere del tempo con la donna che pensa di amare al punto tale da sposarla. Waytt ammette di provare molta ammirazione ed affetto nei confronti della ragazza ma che non riesce a dimenticare quello che lei ha fatto.

Shauna spinge Flo a pensare a Wyatt ma…

Nel frattempo anche Shauna sta raccontando alla figlia che, dopo aver parlato con la sua amica Quinn, si è resa conto che Waytt non è davvero innamorato della sua compagna e quindi la invita a non arrendersi e a fare di tutto per riuscire a riconquistarlo. Flo ammette di amare ancora molto il suo ex fidanzato ma è consapevole di aver fatto del male non solo a lui ma anche alle Logan e per questo motivo non vuole complicare ancora di più le loro vite. Proprio per questo motivo ha deciso di fare un passo indietro. Tuttavia Shauna la invita a non mollare e a combattere per riaverlo accanto. La Spectra, intanto, ha molti problemi sul lavoro in quanto viene a sapere da Ridge e Steffy che i suoi disegni non vanno così bene come invece accadeva all’inizio, quando la stilista aveva iniziato a lavorare per la casa di moda. Poco prima che la ragazza entrasse in ufficio, padre e figlia discutevano sul fatto che i modelli che Sally ha prodotto non sono assolutamente all’altezza di quelli che invece Thomas sta realizzando per Hope For The Future e che purtroppo neanche con qualche modifica potranno essere salvati. Per la Spectra, che già si rende conto che qualcosa nella sua relazione non funziona, è l’ennesima doccia gelata che si abbatte sulla sua vita.

