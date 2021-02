Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 febbraio: Liam lascia la Forrester!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 5 FEBBRAIO

Nella puntata di oggi, venerdì 5 febbraio, di Beautiful Liam si appresta a lavorare per l’ultimo giorno alla Forrester Creation e per questo inizia il giro dei saluti. Quando arriva da Ridge e Steffy, nell’atto di salutarli aggiorna loro sugli ultimi avvenimenti e sul fatto che Thomas abbia firmato la custodia congiunta di Douglas, concedendo l’affido a Hope. I due restano molto stupiti da questa nuova informazione. A casa di Brooke, Hope si dispera perché pensa di essere diventata un’assassina e non riesce a perdonarsi. A nulla valgono i tentativi della madre di convincerla che in realtà se Thomas è morto è solo perché non ha saputo controllare la sua ossessione per lei. La Logan junior, però, non riesce a superare i sensi di colpa e vorrebbe dire tutto a Ridge e al resto della famiglia Forrester ma la madre cerca di farla ragionare perché un’eventuale confessione potrebbe farle rischiare il carcere per omicidio.

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy invita suo padre a prendere in considerazione l’idea di salvare il suo matrimonio, anche se probabilmente Brooke non riuscirà mai a perdonare ciò che Thomas ha fatto, Il Forrester è d’accordo con lei ma pensa che se sua moglie non riuscirà ad accettare suo figlio, allora sarà davvero molto difficile rimettere in piedi il matrimonio. Il giorno dopo Steffy arriva in ufficio e trova suo padre che sta apportando degli aggiusti ad un vestito che è quello disegnato da Thomas. Questa circostanza fa scattare fra i due una discussione sul ragazzo, con Ridge che prova a convincere la ragazza a perdonare il fratello e Steffy che, invece, non riesce a superare il tradimento di Thomas, anche se pensa che con il tempo le cose potranno migliorare. Entrambi, però, si chiedono come mai il ragazzo non sia ancora arrivato in ufficio. A quel punto Ridge riflette sul fatto che in effetti non ha visto il ragazzo quella mattina e non c’era in casa neanche Douglas. Però il capostipite dei Forrester ha chiamato a scuola del nipotino e gli hanno confermato che il bambino è regolarmente in aula. I due, però, vengono interrotti da Charlie che richiede immediatamente la presenza di Ridge nella zona della lavanderia.

Hope racconta tutto alla mamma e…

Hope, invece, dopo aver raccontato tutto quello che è successo la sera prima con Thomas, è tornata a dormire al cottage, cercando però di non incontrare Liam perché non saprebbe davvero cosa raccontare al compagno. Il mattino dopo, molto presto, torna a casa della madre in cerca del conforto di Brooke poiché si sente persa e non sa come affrontare questa situazione. La madre prova a consolarla, soprattutto perché ha capito che la figlia ha davvero corso un pericolo enorme. Mentre tenta di farle capire che non deve reagire in questo modo ma deve piuttosto pensare ad una soluzione per uscire fuori dai guai, arriva Liam che sta per andare in ufficio dopo che la babysitter è arrivata al cottage. Quando vede che la compagna piange, si preoccupa molto e le chiede delle spiegazioni. Hope si limita a dire che è riuscita ad ottenere la custodia di Douglas ma che Thomas ha fatto molte pressioni per concederle questo privilegio. Ignorando tutto quello che è accaduto, Liam si preoccupa soprattutto del fatto che ora che condividono la custodia del bambino, Thomas non perderà occasione per trascorrere del tempo con la ragazza, nel tentativo di manipolarla. Brooke, però, lo rassicura che Thomas non costituirà affatto un pericolo per Hope, senza specificare che madre e figlia temono che il ragazzo sia morto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA