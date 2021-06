Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 giugno: Zoe schiaffeggia Thomas!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 5 giugno

Nella puntata di oggi, sabato 5 giugno, di Beautiful, Thomas dice a Zoe che non se la sente di sposarla perché la donna che veramente ama e con la quale vuole passare il resto della sua vita è Hope e ora che ha scoperto che anche lei desidera le stesse cose, può mettere fine alla farsa del matrimonio. Zoe lo schiaffeggia e scappa via, mentre la Logan, incassata la vittoria, svela a tutti il trucco: il suo piano era mirato a dimostrare che Thomas è solo un bugiardo e continua ad essere ossessionato da lei. In realtà lei non è assolutamente intenzionata a sposarlo visto che ha già accettato la proposta di matrimonio di Liam. Tutti i presenti sono molto stupiti e in particolare Ridge è davvero deluso dal comportamento di suo figlio e capisce che la moglie aveva sempre avuto ragione sulla questione. Bill, intanto, confessa a Waytt di provare molta rabbia nei confronti di Ridge perché non ha saputo difendere sua moglie e ha anteposto il bene del figlio a quello della donna.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Zoe raggiunge Thomas all’altare e tutti sono con il fiato sospeso per capire che cosa farà lo stilista. In particolare Brooke e Liam hanno gli occhi puntati su di lui perché sono ancora convinti che alla fine troverà il modo per non sposare la modella. Carter dà il via alla cerimonia e fa un breve discorso su come la storia d’amore dei due futuri sposi sia nata da un percorso di redenzione che hanno deciso di intraprendere insieme, che ha cementato sempre di più il loro legame. Arriva poi il momento delle promesse ed è Zoe che inizia a parlare, raccontando di come lo stilista sia stato l’unico a restarle vicino in un momento di grande fragilità, dandole un posto dove stare e permettendole di tornare a lavorare alla Forrester. Quel sentimento di gratitudine con il tempo è diventato amore e ora lei spera di essere in futuro la moglie che lui desidera e una mamma per Douglas. Il bambino quando sente queste parole urla un no fra le lacrime e scappa via, subito seguito da Hope. Thomas a quel punto propone di interrompere la cerimonia, perché vorrebbe che il figlio fosse parte integrante dell’evento ma Zoe si oppone, ricordandogli che avranno tutta la vita per stare insieme al piccolo e aiutarlo ad accettare il matrimonio e la nuova famiglia, quindi anche lo stilista è costretto a pronunciare le sue promesse.

Liam e Hope di nuovo insieme?

Le parole di Thomas sono molto toccanti e gettano il dubbio anche nell’animo di Brooke che chiede a Liam se per caso non si sono sbagliati sulle intenzioni del figliastro, che magari è davvero innamorato della Buckingham. Terminate le promesse, Carter pone alla sposa la fatidica domanda e la ragazza ovviamente risponde con un convinto sì. Quando è il turno di Thomas, lo stilista prova a prendere tempo, sempre con la scusa di volere Douglas al suo fianco, ma sia Ridge che Steffy e la stessa Zoe lo spingono a portare avanti la cerimonia. Lo stilista inizia a sudare perché non sa come uscire da questa situazione e la sua speranza che Hope potesse fermare la cerimonia si affievolisce sempre di più. Ad un certo punto, però, con la coda dell’occhio la vede scendere dalle scale, mano nella mano con Douglas. La Logan indossa l’abito da sposa che Thomas ha disegnato per la sua collezione e gli dice che non può permettere che sposi Zoe. Mentre la modella gli intima di non azzardarsi neanche a pensare di abbandonarla sull’altare, Carter gli chiede in modo esplicito quale sia la sua decisione ora e quale delle due donne sposerà. Brooke e Liam sono con il fiato sospeso perché non sanno cosa aspettarsi.

