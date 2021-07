Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 luglio: Katie non perdona Brooke e Bill

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 5 luglio

Nella puntata di oggi, lunedì 5 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Bill vuole esprimere tutta la sua vicinanza a Brooke per la situazione che entrambi stanno vivendo. In realtà lo Spencer non riesce a dimenticare il bacio che ha scambiato con la cognata ma Brooke, pentita di quanto successo e preoccupata di rimettere le cose a posto, evita qualsiasi contatto con l’uomo e lo allontana con fermezza, anche per non alimentare il pensiero di chi pensa che fra di loro ci sia un ritorno di fiamma. Nel frattempo Donna, come ha promesso a sua sorella maggiore, parla con Katie e cerca di convincerla a perdonare sia il compagno che la sorella ma la più piccola delle Logan questa volta non è disposta a dimenticare. Ridge è sempre più intenzionato a cancellare Brooke dalla sua vita e per questo non risponde alle numerose telefonate ma Shauna insiste nel far sì che lui affronti la moglie: solo dopo averle parlato potrà finalmente chiarirsi le idee e decidere definitivamente con quale delle due donne stare.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Brooke è disperata perché ha provato più volte a mettersi in contatto con Ridge, ma non ha mai ricevuto una risposta. Si sfoga quindi con Donna, spiegandole che è veramente dispiaciuta per quanto è successo con Bill. Ora, però, la sua priorità è quella di trovare un modo per farsi perdonare sia dal marito che dalla sorella. Donna dice di aiutare la sorella anche se non approva quello che ha fatto, soprattutto nei confronti di Katie. Intanto Ridge si trova a Las Vegas con Shauna, che lo invio a rispondere alle telefonate della moglie. Eric ha un’accesa discussione con Quinn perché vorrebbe che la donna si scusasse con Ridge e Katie per averli umiliati davanti al resto della famiglia mostrando il video del bacio dei loro rispettivi coniugi. La Fuller è molto stupita perché crede invece di aver fatto loro un favore. Il capostipite dei Forrester, però, non è dello stesso parere e accusa la moglie di aver portato a termine questo diabolico piano, con la complicità di Shauna, per riuscire a rovinare il matrimonio di Brooke.

