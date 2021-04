Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 aprile: Flo e Wyatt al bacio!

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 6 aprile

Nella puntata di oggi, martedì 6 aprile, fra Flo e Waytt scatta un bacio, segno che l’amore che c’è fra loro non è mai tramontato. Poi la ragazza riceve una telefonata da sua zia Katie e si reca a casa sua. Ridge confessa a Brooke di aver baciato più volte Shauna anche se continua ad amare lei. La Logan non prende bene questa notizia e corre a casa di Eric per parlare con il suocero e dirgli che sua moglie e la sua amica stanno minando il rapporto fra lei e Ridge. Poi intima il capostipite della Forrester a mandare immediatamente via sia l’una che l’altra da casa sua. Quinn, però, ascolta tutto da una stanza adiacente e si risente molto. La Fuller pensa che Brooke non possa recarsi a casa sua e decidere chi debba andarsene e chi no, per questo si sfoga con la sua amica Shauna. Con lei, quindi, nutre in comune l’odio nei confronti della Logan che è colpevole ai loro occhi di voler sempre decidere per le vite degli altri.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Quinn prova a far ragionare Waytt sui sentimenti che prova per Sally e sul fatto che non abbiano ancora deciso di convolare a nozze, nonostante sia fidanzati da tempo. Secondo la donna, infatti, il figlio non ha mai dimenticato Flo e sta mantenendo in piedi il suo fidanzamento con Sally soltanto perché è un gentiluomo e non se la sente di rimangiarsi la sua parola. Waytt si sente molto in difficoltà per i discorsi della madre e cerca una via di fuga che gli viene offerta da Shauna. La Fulton fino a qualche minuto prima era nella depandance con sua figlia e la invitava proprio a non arrendersi e abbandonare il suo sogno d’amore con il figlio di Quinn visto che il ragazzo non aveva ancora sposato la fidanzata. Per questo quando lo vede in casa di Eric, gli consiglia di raggiungere la depandance per fare un saluto a Flo. Il ragazzo non se lo lascia ripetere due volte e va dalla ex fidanzata alla quale confessa subito di aver sentito la sua mancanza. Aggiunge, poi, che nonostante sia ancora fidanzato con Sally comunque non si vedono molto e non hanno deciso la data delle nozze. Ammette, infine, che per quanto la situazione sia cambiata da quando erano al liceo, ci sono delle cose che non potranno mai cambiare, come i suoi sentimenti per lei.

Brooke contro Thomas l’origine di tutti i loro mali…

Sally, invece, in ufficio sta vivendo una situazione molto difficile. Ridge le ha detto chiaramente che i suoi disegni non vanno bene e che non possono essere salvati in alcun modo e che quindi non può più lavorare alla collezione di Steffy. Proprio la Forrester le spiega che non c’è nulla di personale ma lei è l’amministratore delegato dell’azienda e che per questo motivo deve pensare al bene della società. La Spectra è sconvolta e inizia a piangere e a tremare, tanto che Steffy e Ridge la invitano a tornare a casa e a risposarsi. Sally esce dall’ufficio e piange, non capendo cosa le stia accadendo. Ridge va di nuovo a trovare Brooke e la Logan gli racconta del bacio fra Liam e Steffy e del fatto che lei stia provando a convincere la figlia a perdonare il compagno. Poi dà la colpa di tutto quello che sta succedendo a Thomas, che ha sempre tramato contro di lei e la sua famiglia. Ridge è sconvolto perché non pensa si possano attribuire tutti i mali del mondo al figlio ma la donna è molto determinata nel suo ragionamento, aggiungendo anche che Ridge dovrebbe stare a casa con lei e invece, per colpa di Thomas, vive a casa di Eric con Shauna. A quel punto Ridge le dice che, a proposito della Fulton, deve confessarle una cosa.

