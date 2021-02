Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 febbraio: che fine ha fatto Thomas?

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 6 febbraio

Nella puntata di oggi, sabato 6 febbraio, di Beautiful Ridge dopo aver saputo che Hope ha raggirato suo figlio in modo tale da farsi firmare i documenti dell’adozione di Douglas, se la prende con la sua figliastra. Hope è molto spiazzata da questa aggressione e prova ad abbozzare una scusa, arrivando anche a dirgli che Thomas è morto, andando così contro il parere di sua madre che l’ha invitata caldamente a mantenere il segreto per evitare di finire in prigione. Presa dai suoi problemi, Hope non si rende conto che sta lentamente allontanando Liam da sé. Lo Spencer, infatti, si sente sempre più trascurato dalla compagna, mentre trova in Steffy una famiglia accogliente, una donna capace di supportarlo, amarlo e comprenderlo. Per questo motivo, prima di lasciare per sempre la Forrester, dice alla ragazza che in futuro ha intenzione di trascorrere più tempo possibile con le e la piccola Kelly, comprendendo in questi momenti anche Beth che deve trascorrere del tempo di qualità insieme alla sua sorellina.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Hope è disperata e non riesce ad accettare l’idea che potrebbe aver ucciso Thomas. Brooke prova a rassicurarla, facendo leva anche sul fatto che il ragazzo è mentalmente disturbato e che avrebbe potuto fare del male sia a lei che a Douglas. Secondo Brooke, infatti, un padre che chiude il figlio in uno sgabuzzino pur di non perdere l’occasione di fare del sesso con una donna, allora è evidente che non potrà mai essere un buon padre. Hope, però, si sente tremendamente in colpa e ritiene che prima o poi, quando l’assenza di Thomas si farà prolungata, la polizia inizierà ad indagare e per questo motivo arriveranno a lei e alla sua colpevolezza. Per questo motivo è molto meglio se chiama subito Ridge e gli racconta tutto quello che è successo. La madre, a queste parole, entra in panico e prega la figlia di ragionare prima di fare una sciocchezza perché ammettere di aver spinto Thomas in una vasca piena di acido vuole dire dichiararsi colpevole di omicidio. Molto meglio, allora, mantenere il silenzio ed evitare che qualcuno possa venire a sapere di ciò che è accaduto quella maledetta notte.

Steffy dice al padre che Thomas è sparito nel nulla…

In ufficio Steffy chiede al padre come mai Thomas non si è ancora presentato in ufficio, ben sapendo che quella mattina Ridge avrebbe valutato gli abiti realizzati sui suoi disegni e apportato eventuali modifiche. Prova quindi a chiamare il ragazzo ma il telefono risulta sempre spento. Ridge inizialmente non dà peso a quel ritardo, poi inizia a preoccuparsi perché teme che il figlio, accecato dal desiderio di Hope, possa aver commesso qualche sciocchezza. Steffy, inoltre, è preoccupata per la questione del lavaggio delle vasche con l’acido, così come le ha raccontato Charlie. Il padre però la rassicura sul fatto che la ditta ha ormai completato il lavoro. Mentre i due discutono vengono interrotti da Liam che è appena stato all’ufficio del personale per consegnare le sue dimissioni. È quindi passato a salutare Ridge e Steffy e ne approfitta per comunicare loro che la sera prima Thomas, a cena con Hope, ha accettato le sue richieste e ha firmato i documenti per l’affidamento congiunto di Douglas. Aggiunge anche che il bambino ha dormito a casa di Brooke quella notte ma che non era ovviamente presente Thomas. A quel punto la sorella e il padre del giovane stilista iniziano a preoccuparsi. In particolare Ridge pensa che il figlio sia stato vittima di un diabolico piano escogitato da Brooke e Hope per strappare il bambino alla sua custodia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA