Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 luglio: Ridge bacia Shauna

Beautiful anticipazioni puntata di oggi, 6 luglio

Nella puntata di oggi, martedì 6 luglio, della soap opera statunitense “Beautiful” Eric si sente particolarmente in colpa per la fine del matrimonio tra Brooke e Ridge. Il patriarca dei Forrester è arrabbiatissimo con Quinn, tanto che non sa se il loro matrimonio continuare dopo questo tradimento. Brooke scopre da Eric, che il figlio ha deciso di seguire Shauna a Las Vegas. Ridge è deciso a dimenticare l’ex moglie, anche se Shauna gli ha più volte consigliato di rientrare in città per chiarire con Brooke. Per confermare le sue intenzioni Ridge dà un appassionato bacio a Shauna.

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 5 luglio: Katie non perdona Brooke e Bill

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Beautiful” Brooke continua a chiamare Ridge, ignara che lui ha deciso di seguire Shauna a Las Vegas. Bill, invece, non sembra particolarmente pentito di quanto successo con Brooke, sorella di sua moglie Katie. Spencer continua a cercare Brooke per darle tutto il suo sostegno, ma la Logan lo respinge volendo farsi perdonare dal marito e dalla sorella. Quinn soddisfatta di aver smascherato Brooke, di cui è sempre stata gelosa, deve dare i conti con la reazione del marito Eric: la donna ha sempre negato che si sia trattata di una vendetta, ma il suo atteggiamento spavaldo e provocatorio assunto nel faccia a faccia con Brooke, ha mostrato quali fossero le sue vere intenzioni, deludendo enormemente suo marito Eric.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 2 luglio: Sally non rinuncia al suo pianoBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 1 luglio: Zoe ha dei dubbi su Sally

© RIPRODUZIONE RISERVATA