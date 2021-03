Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 6 marzo: Liam chiede aiuto a Steffy

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 6 marzo

Brooke fa notare a Hope che se non farà qualcosa, perderà la gara contro Steffy perché il lavoro della Forrester è molto più avanti. Presa dal panico, la ragazza pensa di riprendere in considerazione la proposta di Thomas di lavorare insieme, perché non vuole rassegnarsi all’idea che la sua linea possa essere cancellata. La madre, però, non è assolutamente d’accordo in quanto ritiene che lo stilista possa essere per lei davvero un pericolo. Negli ultimi tempi, poi, ha letto un articolo nel quale si parla delle persone che hanno disturbi mentali e si è convinta che le caratteristiche descritte siano in linea con la personalità complessa di Thomas. Hope prova a rassicurarla ma senza successo. Anche Liam è molto preoccupata per la sua compagna e per questo convince Steffy ad andare da Vinny, l’unico che potrebbe sapere qualcosa sulle sue intenzioni. Quando arrivano a casa del ragazzo, però, trovano Zoe che è stupita quanto loro di incontrarli. Lo Spencer, che è convinto che non sia un caso, le chiede di entrare per poter parlare, ricordandole che sono molte le cose che la Buckingham deve alla sua famiglia, dopo quello che ha fatto a Beth e anche a loro.

Beautiful, dove siamo rimasti

Zoe, che effettivamente nutre grandi sensi di colpa, li fa entrare e spiega loro come mai è finita in quella casa. La modella è molto amareggiata nei confronti dello stilista, sia perché non ha ancora mantenuto la promessa di farla tornare al lavoro, sia perché si è sentita illusa e poi abbandonata dal ragazzo. Per questo quando Liam le chiede che cosa ne pensa del comportamento di Thomas, la ragazza non riesce a nascondere quello che teme: il giovane è ossessionato nuovamente da Hope e non si fermerà fino a quando non avrà ottenuto quello che vuole. Il fratello di Steffy, intanto, continua con il suo piano e questa volta la persona che intende manipolare è Eric. Al nonno fa credere di essere molto dispiaciuto per il fatto che Ridge e Brooke si siano lasciati, soprattutto perché pensa di essere lui il motivo della rottura. Il nonno, però, lo rincuora, dicendogli che i rapporti umani sono sempre difficili e quelli matrimoniali ancora di più. Poi il discorso passa sulla sfida di moda che Thomas ha proposto. In cerca di alleati che possano aiutare a convincere Hope ad accettare di lavorare con lui, Thomas dice ad Eric che è molto preoccupato che la linea Hope For The Future possa essere cancellata, causando un ulteriore trauma alla ragazza che ha già trascorso un periodo molto difficile. Eric gli dà ragione e lo esorta ad insistere per collaborare alla collezione.

Beautiful, cosa succederà?

Nella puntata di sabato 6 marzo, dopo aver saputo da Zoe delle intenzioni di Thomas, Liam cerca di convincere Steffy ad aiutarlo con il suo piano: intende assumere nuovamente la Buckingham alla Forrester, in modo da vedere come si comporta con il fratello quando sono a stretto contatto. La ragazza, però, non è d’accordo perché, per quanto sia preoccupata per il fratello, non lo vuole tradire così apertamente. Thomas intanto si incontra con Vinny per raccontargli le ultime novità e l’amico si rende subito conto che lo stilista è nuovamente ossessionato da Hope. La Logan è alle prese con la scelta del nuovo stilista: prova prima a chiedere aiuto a Quinn, che però si tira indietro consigliando alla ragazza di parlare con Thomas, poi si rivolge addirittura a Sally che però è già impegnata con la collezione di Steffy. Hope è sempre più disperata e teme di perdere la sua linea se non troverà qualcuno che possa disegnare i suoi modelli.



