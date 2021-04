Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 7 aprile: Flo di nuovo in famiglia? Katie…

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 7 aprile

Nella puntata di oggi, mercoledì 7 aprile, di Beautiful, Brooke si reca come una furia a casa di Eric con l’intento di parlare con il suo ex suocero per convincerlo a mandare via sia Shauna che Quinn da casa sua. Il capostipite dei Forrester, però, spiega chiaramente che non vuole sapere nulla di questi litigi fra donne e che devono risolvere le divergenze fra loro. Irrompe in stanza, però, anche Quinn che non permette alla donna di decidere chi possa stare a casa sua: ne nasce una discussione davvero molto accesa durante la quale la Logan e la Fuller si rinfacciano diversi episodi del passato. Quando Flo arriva a casa della zia Katie ha una sorpresa davvero inaspettata: la donna è pronta a riaccoglierla a braccia aperte in famiglia e incita Bill, Will, sia sorella Donna e Justin a fare lo stesso. Per la Fulton è davvero la realizzazione di un sogno ma è molto dispiaciuta per il fatto che Waytt non sia presente alla riunione per vedere come tutto si stia aggiustando.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Quando Brooke viene a sapere che Ridge sta trascorrendo sempre più tempo con Shauna, il suo nervosismo sale. Solo dopo qualche minuto la donna capisce che la Fulton era ospite in casa di Eric da ben prima che anche Ridge si trasferisse lì. Inizia quindi ad ipotizzare che si tratti dell’ennesima mossa di Quinn messa in atto per farle un dispetto. La moglie di Eric, infatti, non l’ha mai sopportata e per questo motivo ha spinto la sua migliore amica a provarci con Ridge. Il marito prova ad addossarsi tutte le colpe, dicendo che non vuole che sua moglie se la prenda con chi non è in alcun modo colpevole. Poi dice alla Logan che desidera solo rimettere le cose a posto e salvare il loro matrimonio e proprio per questo motivo vuole essere sincero al 100% con lei e per questo motivo ha deciso di confessarle del bacio che si è scambiato con Shauna. Questa notizia, però, fa scattare la rabbia di Brooke che gli dice che è talmente preso dalle vicende di suo figlio da non rendersi conto che sia Thomas che Shauna si stanno approfittando di lui e della sua bontà d’animo. Più tardi, quando Ridge torna in ufficio, riceve una telefonata da Shauna che vorrebbe vederlo più tardi per un bicchiere di vino o una cena ma l’uomo dice di no e le racconta che ha detto a Brooke del loro bacio e la donna non ha preso bene la notizia.

Katie pronta a riaccogliere Flo?

La chiacchierata distesa fra Flo e Waytt va molto bene. Per quanto il giovane Spencer non voglia ammettere che forse la sua voglia di sposare Sally non è poi così grande, la Fulton ha capito che fra loro due c’è sempre un sentimento forte. Racconta quindi all’ex fidanzato che ha deciso di stare in disparte qualche tempo per capire cosa fare della sua vita e che per questo motivo ha deciso di riprendere a lavorare al Bikini. Lo Spencer si offre anche di aiutarla a trovare un altro lavoro ma Flo vuole farcela con le sue forze. Poi la ragazza riceve un messaggio da parte di Katie che la invita a raggiungerla. Flo è molto stupita e non sa che cosa voglia dirle ma decide di andare. Prima di lasciare Waytt, però, la ragazza lo abbraccia e gli dà un bacio al quale lo Spencer non si sottrae. Il figlio di Bill, per quanto voglia ritardare il momento in cui si dovrà separare dalla Fulton, le dice che non può accontentare il suo desiderio di essere accompagnata perché deve raggiungere Sally, anche se in teoria Katie ha invitato anche lui all’incontro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA