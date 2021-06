Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 7 giugno: Douglas va a stare con Hope e Liam

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 7 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 7 giugno, di Beautiful Thomas è stato smascherato e si dilegua per non dover affrontare le conseguenze dei suoi errori. Hope prima racconta a Eric e Ridge altri particolari del diabolico piano dello stilista, poi si confronta con Steffy e le due stabiliscono una tregua, ribadendo l’impegno a crescere i loro figli insieme come una sola e grande famiglia. A quel punto Liam e Hope portano Douglas al cottage, con l’idea di farlo sentire al sicuro. Hope gli dice che il suo papà è Thomas e lo sarà per sempre ma nel frattempo lei e lo zio Liam faranno di tutto per circondarlo d’amore. Poi Liam prova a coinvolgere il bambino in un’importante missione di famiglia: chiedere a mamma Hope di sposarlo di nuovo. Il bambino si lascia coinvolgere da tanto entusiasmo e acconsente felice. I due insieme organizzano una romantica proposta per la Logan che accetta e così, insieme a Beth, si preparano per organizzare una cerimonia molto intima che vedrà coinvolti solo loro quattro.

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Thomas prova a convincere tutti che ha escogitato questa ennesima messinscena solo per dare a Douglas la famiglia che desiderava. Il giovane Forrester scopre che non solo Steffy era d’accordo con Hope, ma anche Zoe ha voluto mettere alla prova i veri sentimenti del suo futuro marito. Hope gli rivela che anche il bambino sapeva tutto: quando era scappato, lei lo aveva seguito per spiegargli i motivi per i quali non poteva sposare suo padre e a quel punto Douglas le aveva raccontato delle pressioni subite dal genitore. Thomas cerca di gettare la colpa su Hope accusandola di aver manipolato suo figlio ma interviene il bambino stesso, rimproverandolo di aver detto altre bugie alla madre e dicendogli che vuole vivere con Hope, Beth e Liam perché con loro e felice e con suo padre no.

A prendere la parola è Eric che dice al nipote di essere molto deluso. L’intera famiglia è stata dalla sua parte e ha tentato di appoggiarlo in tutto ma lui ha ricambiato con l’ennesimo sbaglio e prendendo in giro tutte le persone che gli vogliono bene. Il più duro di tutti, però, è Ridge che gli ricorda di essersi speso in prima persona per lui, mettendo a rischio anche il suo matrimonio per difenderlo. Invece Brooke ha sempre avuto ragione nel giudicarlo, quindi gli vorrà bene in quanto suo padre ma non sarà più la sua spalla. Poi chiede scusa alla moglie, pregandola di perdonarlo per non averle voluto credere. A concludere la discussione è Hope che gli dice di essere pentita per avergli dato una seconda opportunità perché ha dimostrato di essere un uomo privo di emozioni e di sentimenti, visto che non si è fatto scrupolo di usare suo figlio. Per questo motivo Douglas crescerà con lei e la sua famiglia, circondato dall’amore e dalla comprensione di cui necessita per una vita felice. Thomas piange ma nessuno crede al suo pentimento: quando dice che non permetterà a nessuno di portargli via suo figlio, interviene Brooke e gli ricorda come, da quando è tornato a Los Angeles, ha dimostrato di essere un pessimo padre e ha fatto soffrire tutti quelli che lo circondano.

