Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 7 maggio: Thomas sposa Zoe?

Nella puntata di oggi, venerdì 7 maggio, di Beautiful Thomas porta in scena l’ultimo atto del suo diabolico piano. Dopo aver invitato tutta la famiglia a cena a casa del nonno Eric, accoglie Zoe che è la sua invitata d’onore. La famiglia intera ignora che dovrà fare da testimone a quello che lo stilista ha intenzione di fare: prima bacia la modella con passione, facendo in modo che il piccolo Douglas guardi con attenzione quello che sta succedendo, poi affonda il colpo. Quando è ben sicuro che tutta l’attenzione è calamitata su di lui, si inginocchia e caccia da una tasca un piccolo cofanetto che contiene un anello di fidanzamento, completando con la fatidica domanda di questi casi: Zoe mi vuoi sposare? Tutti restano a bocca aperta. In particolare Douglas cerca lo sguardo rassicurante di Hope che è molto arrabbiata perché riteneva di avere più tempo per riuscire a trovare un modo per tenere lontano lo stilista dalla modella, così da rassicurare il piccolo. A questo punto Hope si trova davanti ad un bivio.

Nelle ultime puntate di Beautiful, Liam dice a Hope che Thomas sta cercando di spaventare Douglas avvicinandosi sempre di pù a Zoe, in modo che il bambino sia confuso e che faccia pressioni sulla mamma per ricomporre la famiglia. Purtroppo la Logan sembra non prestare attenzione alle parole del suo ex compagno ed è molto più preoccupata di fargli notare che la sua ossessione per per Thomas gli sta facendo perdere di vista il problema principale: la loro famiglia è andata a rotoli perché lo Spencer non sa decidersi fra lei e Steffy, non perché lo stilista stia facendo qualcosa per separarli. A conferma di quanto Liam sostiene, però, arriva Douglas che dice a Hope di essere preoccupato per il papà e Zoe. Il bambino è arrivato dalla Logan spinto dal padre che gli ha spiegato che per avere la famiglia che desidera deve riuscire a convincere la mamma a stare con il papà. Senza conoscere l’origine del problema, Hope chiede a Liam di poter parlare da sola con Douglas, poi il bimbo le dice che non vuole che il papà baci Zoe e che vuole che sia la sua mamma a sposarlo. Il padre gli ha confessato che ama la sua mamma e quindi Douglas è venuto a chiederle se vuole stare con lui. Hope prova a rassicurarlo che, qualunque cosa succederà, lei resterà per sempre sua mamma.

Dopo aver spinto Douglas a correre da Hope, Thomas riceve la visita di Vinny che vuole nuovamente parlare con lui del suo progetto di sfruttare il bambino per riuscire a conquistare Hope. L’amico è molto critico ma lo stilista prova a giustificarsi dicendogli che sta facendo tutto questo per riuscire a dare al figlio la famiglia che desidera e che merita. Queste parole non fanno però breccia nel cuore di Vinny che lo invita ad essere finalmente un uomo migliore. Intanto Liam passeggiando nei corridoi della Forrester incontra Zoe e decide di pararle. Prima le chiede come sia stata la festa del suo compleanno, poi prova a sondare la sua opinione sui reali sentimenti di Thomas. Quando la modella con molto entusiasmo gli risponde che è evidente che lo stilista lo ami perché non potrebbe fingere così bene e per così tanto tempo. Inoltre per lei è evidente la chimica che li unisce. Lo Spencer, però, la invita ad aprire finalmente gli occhi e le dice che è evidente per tutti coloro che guardano questa storia dall’esterno che in realtà il Forrester la sta solo usando per mettere in piedi un subdolo piano molto sofisticato per riuscire a conquistare Hope, la donna per la quale prova un’ossessione. La Buckingham non crede a queste parole e si dichiara addirittura offesa.

