Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 aprile: Brooke furiosa ma Quinn e Shauna..

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 8 aprile

Nella puntata di oggi, giovedì 8 aprile, di Beautiful, anche Bill, il più resistente di tutti, decide alla fine di perdonare Flo, essendole grato per quanto ha fatto per Katie e di conseguenza anche per lui e Will. A questo punto non esistono più impedimenti per riaccettare la Fulton in famiglia e per questo motivo lo stesso Waytt si sente di confessare alla ragazza di amarla ancora e di desiderare lei al suo fianco. Ovviamente la risposta di Flo non può che essere positiva, visto che anche lei non lo ha mai dimenticato. Brooke ha uno scontro molto acceso con Quinn e l’accusa di sentirsi minacciata dal suo matrimonio passato con Eric e dal bellissimo rapporto che hanno ora. Quando nella discussione si intromette anche Shauna, la rabbia della Logan esplode e la schiaffeggia. A questo punto la stessa Quinn reagisce, ricambiando lo schiaffo a Brooke e spingendola a terra. Quando Brooke si rialza, giura alle due che da questo momento in poi la guerra fra loro è aperta e soprattutto all’ultimo sangue.

Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Beautiful, Flo raggiunge gli uffici della Spencer dove è stata convocata da sua zia Katie. Alle sue spalle entra anche Waytt: nonostante il ragazzo avesse inizialmente detto che non avrebbe preso parte alla riunione, in realtà non ha resistito alla tentazione di raggiungere l’ufficio e dice alla ragazza che, non sapendo a cosa andrà incontro, non ha voluto lasciarla sola. In realtà Katie le dice subito che è per la gratitudine che nutre nei suoi confronti che ha deciso di invitarla. Racconta a tutti i presenti, cioè Bill, Will, Donna, Justin e Waytt, che negli ultimi mesi lei e Waytt si sono sentite spesso, quasi tutti i giorni, e così lei ha avuto modo di capire che il suo pentimento è davvero sincero. Per questo motivo e per il fatto che ha contribuito a donarle un futuro insieme a Bill e a loro figlio, Katie invita tutti ad avere comprensione nei confronti della ragazza e riaccettarla all’interno della famiglia Logan. Poi conclude dicendo che Storm sarebbe stato molto fiero di avere una figlia come lei. Will è il primo a rompere l’imbarazzo dicendole che, visto che ha salvato sua madre, è disposto a darle non solo una seconda occasione ma anche molte altre.

Brooke chiede ad Eric di mandare via Quinn e Shauna

Brooke, dopo aver saputo da Ridge che ha baciato Shauna, decide di andare a casa di Eric e racconta al suo ex marito nonché suo grande amico che la donna che ha sposato sta facendo di tutto per distruggere la sua vita. Per questo motivo è arrivato il momento di mettere alla porta sia Shauna che Quinn, visto che la seconda è una burattinaia: dopo aver provato a sedurre Ridge senza successo, ha deciso di far fare la stessa cosa a Quinn, solo per fare un dispetto a lei. Ovviamente Eric le spiega che non può accogliere la sua richiesta di divorziare nè di mandare via di casa la migliore amica di sua moglie. Poi invita Brooke a capire che non è mandando via la Fulton che riuscirà a risolvere i suoi problemi con Ridge. Brooke fa finta di capire ma in realtà aspetta solo che il patriarca dei Forrester esca di casa per poter parlare direttamente con Quinn. Proprio la moglie di Eric ha ascoltato tutta la conversazione ed è totalmente furiosa, tanto da andare nella depandance per sfogarsi con Shauna. Mentre la Fulton cerca in qualche modo di giustificare Brooke, dicendo che è scossa per tutto quello che sta succedendo nella sua vita, la Fuller è davvero arrabbiata e promette che Brooke si pentirà presto di aver provato a minare il suo matrimonio.

