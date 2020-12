Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 8 dicembre: Thomas colpirà Brooke con..

Beautiful, anticipazioni puntata oggi, 8 dicembre

Le anticipazioni della nuova puntata di Beautiful in onda oggi, 8 dicembre, rivelano che il giovane stilista si recherà da Vinny per capire i dettagli della notte che Ridge ha passato a casa di Shauna ma senza scoprire molto altro. La storia che è rimasta ben nascosta e che sembra in possesso solo dei due diretti interessati molto presto potrebbe venire a galla travolgendo e distruggendo il matrimonio di Ridge e Brooke. Intanto, quest’ultima, parla con Hope e Liam di quello che è successo e della discussione con Thomas e tutti si dicono preoccupati per Douglas. Forse i tre vogliono trovare un modo per tenere lo stilista lontano dal suo bambino dopo tutto quello che è successo? Il pomo della discordia potrebbe essere proprio questo.

Beautiful, dove siamo rimasti

Beautiful continua a conquistare il pubblico di Canale5 e anche in questi giorni di festa la soap non si è fermata e non si fermerà mettendo alle strette Brooke e Thomas. I due saranno ancora protagonisti dei dieci minuti che Canale5 riserva alla soap americana ogni giorno e tutto perché dopo quello che è successo tra Shauna e Ridge tutto è pronto a cambiare. Nelle scorse puntate di Beautiful Ridge ha litigato con Brooke finendo al Bikini dove ha alzato il gomito tanto da non ricordare nemmeno come tornare a casa. In suo soccorso è arrivata Shauna che lo ha tenuto nel suo letto per tutta la notte ma senza fare altro. Da allora però non riesce a toglierselo dalla testa e così si è presentata nel suo ufficio per parlare con lui e riferirgli quello che prova. Dal canto suo lo stilista ha ringraziato non solo per le cure ma anche per il suo tatto nel non far venire fuori la verità. Dall’altra parte, però, c’è Thomas che grazie a Vinny adesso sa quello che è successo e potrebbe usarlo a suo favore. In questi giorni lo stilista è finito allo scontro con Brooke che se in un primo momento voleva chiamare la sicurezza per farlo mandare via, in un secondo lo ha minacciato di farsi fare un’ordinanza restrittiva per tenerlo lontano da Douglas dopo le sue ultime minacce. Lo stilista è convinto che Brooke non debba interferire nella sua famiglia e non debba tenere in pugno suo padre quando si tratta di lui perché ha saputo del suo no al reintegro in azienda. La discussione non ci mette molto a degenerare e alla fine Brooke arriva a dare uno schiaffo al figlio di Ridge mandandolo su tutte le furie. Cosa farà adesso Thomas con la storia di Shauna e del padre?





